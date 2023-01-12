成龍辭演《奇異女俠玩救宇宙》 關繼威執二攤膺男配 60歲楊紫瓊首封金球影后

越南出生的關繼威通曉廣東話、普通話與英文，童星出身的他首次獲金球獎提名，即贏得最佳男配角，致謝時多次落淚，及後破涕為笑。（路透社）

楊紫瓊1984年來港與周潤發拍廣告後，演出了首部電影《貓頭鷹與小飛象》，之後與影圈結下不解緣，去年「登六」的她，昨日首度封金球影后。（路透社）

【明報專訊】美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第80屆金球獎，昨在加州舉行頒獎禮，在《奇異女俠玩救宇宙》飾演夫妻的關繼威和楊紫瓊首度提名即贏得音樂或喜劇最佳男配角和女主角。楊紫瓊曾透露，《奇》片導演關家永與丹尼爾施奈特（Daniel Kwan and Daniel Scheinert）原先邀成龍演出，後者拒絕，改由關繼威「執二攤」，正如楊紫瓊所說：「你走寶了，兄弟！」

獲6項提名的《奇異女俠玩救宇宙》，由60歲楊紫瓊大熱捧走最佳女主角，她上台領獎時神情激動，競爭對手《五腥級盛宴》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）起立鼓掌致敬。楊紫瓊致謝時稱：「當我進軍荷李活時，感覺就像夢境成真……他們卻對我說，我只是少數民族。我不斷鼓勵自己，能夠跟台下這些出色的電影人合作，我已做得很好了。」話還未說完，現場卻播出音樂，楊紫瓊拒絕收聲：「我會揍你一頓，我是認真的！」逗得全場爆笑。

楊潤雄稱楊紫瓊「香港演員」

楊紫瓊感激《奇異女俠》兩名導演大膽起用她演繹新移民、中年母親，「隨着年紀愈大，演出機會好像愈來愈少，能夠扮演這個對我和很多人都有共鳴的角色，實在是珍貴的禮物」。她又感謝同片拍檔關繼威、許瑋倫和珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）。《奇》片講述移居美國的華裔婦秀蓮（楊紫瓊飾）既要照顧家庭，又要打理洗衣店，生活不好過，還得應付稅務主任（珍美李寇蒂斯飾）咄咄逼人。老公（關繼威飾）某天突然說，她是多元宇宙的救星，唯一對抗邪惡勢力的超級英雄。此片製作費2500萬美元（約1.95億港元），結果叫好叫座，全球票房收逾億美元（約7.8億港元），成為刀仔鋸大樹最佳示範。

繼《別告訴她》中韓混血兒奧卡菲娜（Awkwafina）後，在馬來西亞出生及成長的楊紫瓊，成為金球獎史上第2位亞裔影后；文化體育及旅遊局長楊潤雄撰文恭賀，「楊紫瓊先在香港影壇取得成就，繼而進軍國際影壇，憑着出色演技及堅毅努力，今次取得電影界極高殊榮，實至名歸。香港演員在國際影壇繼續大放異彩，我們感到非常鼓舞」。

武打女星出身 近年開始轉型

楊紫瓊1983年贏得馬來西亞小姐後展開星途，翌年來港拍廣告，首部電影是伙拍洪金寶與林子祥演出《貓頭鷹與小飛象》；之後改以「打女」姿態演出《皇家師姐》、《警察故事3超級警察》及《東方三俠》等動作片，危險場面亦親身上陣，導致受傷無數；跟成龍合演《警察故事3》其中一場跳車戲，曾失足墮地，「幸好不是頭部首先撞落地面，否則不堪設想」。拍攝《阿金的故事》從天橋躍下鏡頭，背部重傷幾乎終身癱瘓，自認楊紫瓊忠實粉絲的《危險人物》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）便曾來港探望她。傷癒復出後楊紫瓊憑《新鐵金剛之明日帝國》進軍荷李活，參演李安執導《臥虎藏龍》更令她大受外國觀眾歡迎，並憑《藝伎回憶錄》、《我的超豪男友》等轉型。近年參演串流平台劇集如《善惡魔法學院》及《獵魔士：血源》等，楊紫瓊早前接受美媒訪問時曾說，「亞裔面孔的魔法師，過去很少見吧？」

《魔域奇兵》童星 多謝史匹堡

關繼威首次提名金球獎結果一擊即中，贏得最佳男配角的他致謝期間多次爆喊；首先多謝台下的金像導演史匹堡（Steven Spielberg）起用時年12歲的他演出《魔域奇兵》，「所受教育是永遠不會忘記從哪裏來，而且永遠記得誰給我第一個機會」。之後他曾拍《小靈精》等電影，但成年後在美國的演出機會不多，「直至30多年後，終有兩個人（導演關家永與丹尼爾施奈特）記起我，再次給我機會」。

關繼威在越南出生，曾住香港難民營，及後舉家遷居美國。他曾習跆拳道，拍過港片《1997飛虎奇兵》及《無限復活》。之後獲元奎邀請，曾協助《變種特攻》、《最後一強》等片拍攝動作場面。根據資料，他亦擔任過王家衛《2046》的助導。隨着《奇》片熱爆全球，關繼威重返幕前，也由無人問津變成片約不斷，除了加盟Marvel超級英雄劇《洛基》第2季，亦計劃演出《小靈精》續集，更向迪士尼招手，「如果電影公司開拍《魔域奇兵》外傳片，我隨時候命」。

Marvel電影首次女演員得獎

最佳女配角落在《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）手上，這是她繼《天娜真愛又如何》後再獲金球獎，也是首名女星憑Marvel超級英雄片贏得金球獎。

（第80屆金球獎頒獎禮）