《伊尼舍林的女妖》贏3獎大捷 哥連費路喜劇稱帝

【明報專訊】楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得音樂或喜劇最佳女主角，哥連費路（Colin Farrell）則以黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）再度榮膺金球獎影帝。2009年他憑《殺手沒有假期》首度奪「金」，巧合的是兩片同樣由馬田麥當奴（Martin McDonagh）執導、班頓基臣（Brendan Gleeson）合演，可謂最強鐵三角。

哥連費路致謝時稱：「馬田麥當奴，我欠你太多，14年前拉攏我和班頓合作，從此改變了我的人生軌迹，恩情永記於心。」去年在《蝙蝠俠》扮演奸角「企鵝人」的哥連費路，今次在《伊尼舍林的女妖》一改戲路，扮演戇直、土氣的愛爾蘭宅男，演技內斂入型入格。電影講述他跟班頓基臣是多年老友，後者突然與他絕交，令他一頭霧水，於是一個窮追不捨，另一個說要「斬手指避老友」。決裂友情更急轉直下，由此引發一場大災難。

《貓王》奧斯汀奪最佳男主角

戲劇類最佳男主角，由傳記片《貓王》扮演皮禮士利（Elvis Presley）的31歲男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）奪得；繼《傳奇女王伊利沙伯》及《情迷藍茉莉》後，姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）憑《Tar》飾演指揮家角色，第三度封后。

奧斯汀畢拿入行多年，拍過DC超級英雄劇《箭神》，又演出《從前，有個荷里活》及《死無可死》等電影，但都不算重要角色。他致謝時感激《貓王》導演巴兹雷曼（Baz Luhrmann）及拍檔湯漢斯（Tom Hanks）支持，「願意陪他一起冒險」；又多謝《從》片導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）及主角畢彼特（Brad Pitt）教誨。

姬蒂白蘭芝英國拍戲缺席領影后

現年53歲姬蒂白蘭芝因在英國拍戲而缺席領獎，於《Tar》飾演德國樂團女指揮家Lydia Tar，講述她為錄製馬勒《第5號交響曲》費盡心神，希望藉此攀登事業高峰，然而在公在私，都諸事不順。

（第80屆金球獎頒獎禮）