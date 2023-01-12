沈貞巧生日願望COLLAR愈來愈好 193外遊抵港落機即掙外快

【明報專訊】女團COLLAR隊長沈貞巧（Gao）和隊友王家晴（Candy），昨日出席時裝品牌限定店宣傳活動，同場嘉賓有關智斌（Kenny）、193（郭嘉駿）和王丹妮等。1月7日是Gao的30歲生日，她透露正日當天跟父母慶祝，會帶雙親到粉絲為她登生日應援燈箱廣告打卡拍照留念。Gao說：「踏入3字頭，才是人生的黃金時刻開始，生日願望是身體健康，未來接受更多挑戰，COLLAR愈來愈好。」Candy透露稍後會與隊友許軼拍綜藝節目，暫時未能講詳情。

193日前請假飛日本旅行5日，抵港落機不夠數小時，便匆匆出席活動，承認為掙外快專登改機票提早回港。他說日本之行未有大出血，「保錡在日本工作，我凌晨在當地某連鎖店撞到他，真的有緣」。對於張天賦歌迷因買演唱會門票被騙6位數字，193表示他的粉絲也曾買飛被騙一至兩萬元，呼籲大家不要向黃牛黨買飛。

Kenny信張致恒會盡父盡任

Kenny早前生日原本跟朋友約定飯局慶祝，可是不少朋友先後感染新冠病毒臨時甩底，於是幫朋友送遞中藥及抗疫物資，變成防疫專員。他說：「早前搞了小型聚會，收到不少粉絲送的禮物，當中有名牌用品和電子產品，最特別是收到5至6盒止痛藥，他們真的好有錢。」對於舊拍檔張致恒的太太雯雯在社交網留言，大罵丈夫又懶又廢不照顧兒子，Kenny說：「家家有本難念的經，家和萬事興，我也有懶的時候。身為爸爸應負責任，我有信心他會做，新一年大家最好和和氣氣。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳