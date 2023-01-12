女團EOS首亮相 最年輕成員涉非法集結今上庭 老闆杜汶澤寄語Lokyi展望將來

【明報專訊】杜汶澤創辦的「喱DAO」去年經過選拔及網上投票，最終選出Hazelle、Summer及Lokyi組成女團EOS。3人獲安排到韓國受訓和拍攝首支單曲《BIGBANG》MV，昨日於戲院舉行記者會宣布正式出道，同時首播新歌MV及分享在韓國受訓的花絮，獲近百親友及粉絲撐場支持。最年輕成員19歲Lokyi（廖樂兒），去年被警方控告非法集結罪，今日（12日）需要再上庭應訊，Lokyi承認有少許擔心，但強調會排除萬難做好自己，隊長Hazelle與Summer稱「核爆都不割席」以示支持。老闆杜汶澤雖不在港，但透過網上同步連線，越洋隔空打氣。

司儀麻利在記者會介紹女團名字EOS，本是古希臘神話黎明女神的名字，寓意經歷黑暗後，再見光明，之後首度公開EOS新歌《BIGBANG》MV，以及播出Hazelle、Summer和Lokyi去年到韓國受訓40天的片段，有笑有淚。3人從早到晚不停重複學唱歌和排舞外，又要努力減肥，最慘是一餐只准吃兩粒車喱茄充飢，經過一段日子相處，她們間中有小爭執，但變得更了解對方。

憶申請離港被拒爆喊

被警方控告非法集結罪的Lokyi，提起早前向裁判官申請短暫離港一度被拒，後來成功申請更改保釋條件，准許她離港一個月，獲法官張慧玲送上「祝你成功」。她在片段中眼濕濕說：「之前向裁判官申請短暫離港到韓國受訓，但我連護照也被沒收，原本不能去……」並說能到韓國受訓，會好好珍惜機會。

受訪時，Lokyi被問到今日再上庭，她承認有少許擔心，不過強調不會影響日後工作，「我會更努力，令問題不受任何阻礙，會與隊友一齊衝破障礙」。隊長Hazelle與Summer齊聲說「核爆都不割席」以示支持。

視COLLAR為學習目標

EOS異口同聲表示首次出歌心情既緊張又興奮，開心分享她們辛苦40日後的成果，看片時Hazelle忍不住喊了出來，解釋是一時感慨。EOS得到老闆杜汶澤打氣非常開心，「我們真的好努力，知道杜生都幾滿意，為我們感到驕傲。我們沒有被40日的訓練嚇怕，之後計劃陸續推出英文歌、廣東歌及其他語言歌曲，一切等公司安排」。

EOS今年正式出道，難免跟其他女團比較，說起COLLAR今日成軍一周年，EOS則早她們一日出歌，似乎有些巧合和惹人比較，3人同表示不擔心，「有對比才有成長，樂壇多人留意先會熱鬧，百花齊放。我們對自己有信心，會互相學習，有良性競爭才更進步，日子近是巧合」。EOS稱視COLLAR為學習目標，盼大家都愈做愈好，各自創出一片天。

爆田蕊妮捧女團超大壓力

記者會後，杜汶澤在社交網留言，多謝成員Hazelle、Summer和Lokyi，他說：「無論幾大間公司燒錢力捧，定係幾細間公司好似我哋咁捱騾仔，得唔得，都係靠artist自己本身努力同運氣！幾多大公司捧過幾多人都仆咗街，方皓玟都係幾兄弟一條心咁做起！所以點解我哋無資格做？我響後面伸咗你哋一腳出去，仆街定識飛，就睇你哋自己！杜太（田蕊妮）一路好大壓力，因為佢比較有責任感，好想佢哋（EOS）可以好好，我反而好放鬆，覺得做娛樂公司，一定要盡力，一定要合理，做咗就ok，至於成唔成功，做咗呢行咁耐，知道無嘢係必然，唯一可靠嘅，係自己嘅志氣同大家一齊嘅士氣！」最後杜汶澤寄語今日上庭的Lokyi，強調彼此毋須多講，公司不會談過去，只會展望將來，還笑她不是飲醉酒揸車，所以一定支持。

記者：林蘊兒