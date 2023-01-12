三棲發展 恨拍張學友周星馳 周興哲為紅館騷學廣東話冧歌迷

【明報專訊】台灣創作歌手周興哲相隔5年再來港開騷，2月底在紅館舉行《Odyssey~旅程》巡迴演唱會香港站，成為疫下首名在紅館開騷的台灣歌手，能踏上被譽為香港樂壇神聖之地開騷，周興哲接受《明報》專訪時，直認心情興奮，表示演唱會原定2019年舉行，因各種原因與新冠疫情，一直延期至今。他知道紅館的意義，就像台北小巨蛋，是歌手的一個夢想，能踏上這個具有代表性的地方舉辦萬人演唱會，絕對是他另一個里程碑。

相隔5年再來港見歌迷，周興哲希望透過演唱會讓歌迷看到他這5年的成長，有很多不一樣和在舞台上更自在的他，演唱會有專為香港站而設計的環節，盼給歌迷帶來驚喜。周興哲自爆努力學廣東話，到時可在台上曬幾句，「我希望大家看完演唱會，會有一個很療癒的心情，能為大家消除壓力」。

因應條例 舞台製作多改動

由於之前MIRROR紅館演唱會巨型屏幕墜下事故，舞台設施條例收緊，周興哲今次演唱會亦因此在製作上改動非常多，但他表示會排除萬難，盡量將巡迴演唱會原汁原味呈獻給香港歌迷。會否擔憂？周興哲說：「不能想有危險，只能享受舞台當中。」他承諾一定會脫衣騷肌，「基本上從新加坡第一場之後，一直保持很好的狀態，雖然辛苦，但我覺得無論是飲食，還是作息方面都變得蠻健康的，慢慢也喜歡上健身，並變成習慣」。

問他想跟香港哪名歌手合作？周興哲說：「學友哥（張學友）是我的好榜樣，希望能像他一樣，可以演戲之外，當歌手又那麼成功。印象最深是我2014年出道時，剛好學友哥到台北宣傳新專輯，有看過他的演唱會，覺得非常震撼，很有他個人味道。之後有機會見他真人，他給我感覺很親切，完全沒架子，但還未有機會合作，如果他願意的話，我當然想跟他合作。」他也很喜歡方大同，以前常聽對方的R&B歌曲。

從小看星爺戲長大

周興哲去年角逐《第59屆金馬獎》最佳新演員，表示今年會在劇集和電影方面多作嘗試，「因為我很喜歡演戲，演戲完全可以放下歌手身分投入角色，這也是我喜歡演戲的原因，覺得很放鬆，可以放下周興哲，去當另一個人。希望之後有機會演一些比較多元化的角色，例如會有打戲或喊戲，在情緒上多點挑戰」。可想參演港產片？周興哲稱如果有好劇本，當然很願意，最想跟周星馳（星爺）合作，自爆超愛星爺，從小看對方電影長大，《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《少林足球》、《功夫》及《長江7號》等都非常喜歡，很想一嘗拍喜劇。

記者：陳釗

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