傳劉愷威女友李曉峰懷孕 丹爺：最可靠消息人士透露不是真

【明報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》眾演員昨日出席活動提早向大家拜年。劉丹（丹爺）今日79歲生日，同劇1月壽星還有張景淳、滕麗名、陳浚霆、姚瑩瑩等，現場準備多個生日蛋糕又切燒豬，並賀樊亦敏與吳偉豪分別獲得「最受歡迎電視女角色」和「飛躍進步男藝員」。最近傳劇中飾演「熊心如」的蘇韻姿因開工常遲到，以及演技差被踢出劇組，昨日她未有參加活動。

丹爺談生日願望說：「希望疫情盡快過去，大家身體健康，經濟好轉。」他透露孫女「小糯米」親手畫卡送給他，畫有鬍鬚的公仔代表爺爺。提到有傳劉愷威女友李曉峰懷孕？丹爺笑說：「聽講不是真，是最可靠消息人士透露。（怕BB小器未講得？）唉，看報道說她（李曉峰）穿鬆身衫有個多兩個月身孕。如果只有兩個月，都不需要咁快穿鬆身衫，應該……一定不是，如有好消息一定通知大家。」

傳蘇韻姿被踢出劇組？丹爺力撐道：「不覺得對方有問題，做演員在不同階段應嘗試不同工作，有磨練才會成長和進步，離開《愛．回家》不是大件事。」呂慧儀附和道：「蘇韻姿有自己生意，而且一入行就加入《愛‧回家》，是時候嘗試其他，幫助成長。加上她的母親來港，幾年沒見，想有時間多陪伴。」她稱劇組好多演員出入是正常事。

記者：林蘊兒