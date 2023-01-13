黃子華演大狀怕被告 不敢亂改對白 何啟華楊偲泳做足功課免累街坊

何啟華（右）笑稱曾嘗試模仿Gareth.T（左）的聲線唱宣傳歌，但真的很難，最後用回自己把聲演繹。

楊偲泳（左）與何啟華（右）好享受跟黃子華（中）合作，跟對方拍戲時都不捨得收工。

【明報專訊】黃子華、何啟華（阿Dee）與楊偲泳主演賀歲片《毒舌大狀》，將陪大眾共度新春。去年受疫情影響，黃子華孭飛電影《飯戲攻心》由賀歲押後至中秋檔上映，票房勁收逾7700萬元，成「香港最賣座亞洲電影第二位」，為他加大了今年回歸賀歲檔信心。黃子華大讚導演吳煒倫為求法庭戲貼近現實，拍攝時有大律師顧問在場，演大狀的他不敢亂改對白，笑稱改了怕被人告；何啟華和楊偲泳同樣怕累街坊，將對白背到滾瓜爛熟，承認壓力甚大。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

黃子華表示《毒舌大狀》非喜劇題材，是一部好睇的劇情片，相信大家睇完會「醒呀！」精神為之振奮迎接新一年。他笑言現階段對票房沒有壓力，只追求藝術成就，稱《飯戲攻心》票房歸功陳湛文，《毒舌大狀》則靠阿Dee，「單是阿Dee的粉絲都包了200萬，農曆新年交晒畀佢，我的影迷則由新年後睇到佛誕」。

子華透露拍攝過程愉快，除他自掏腰包「萬歲」隨街點餐，阿Dee應援團隊包辦過劇組三餐，食品更是精選和米芝蓮級數，「今次拍得好開心，這個戲如果畀個限期，我希望拍多30年，以後我就飲食無憂」。

評價後輩熱誠得令人難受

子華與偲泳在戲中演執業大律師、阿Dee任師爺，同受聘組法律團隊打官司，關係錯綜複雜，子華激讚身兼導演與編劇的吳煒倫創作的劇本好硬淨，「導演好畀心機，真的不容易，尤其法庭戲好嚴謹，講證據和邏輯，我邊敢改對白呀！每一句對白，他都捉住個大律師顧問度出來，改了我怕被人告。導演兩部編劇的前作《梅艷芳》和《寒戰2》票房都不錯，有導演負責任，我可以輕輕鬆鬆」。

偲泳與阿Dee直認好享受跟子華合作，不捨得收工，阿Dee說：「我睇子華處理對白，好好J（enjoy）。」

問子華對兩後輩評價，他笑說：「他們好古怪，表演好熱誠，令人好難受！好似返學想鬥高分，王丹妮仲講『我要演戲死』，好恐怖。是不是食錯東西，還是中了新冠病毒呀？」

難忘導演發火鬧人

講到最難忘的場面，子華表示學福建話好困難，「我由簽片約開始，背到拍攝為止，好似林明禎學廣東話，死背爛背」。還有一鏡到底拍他講案情的戲分，當cut機後導演吳煒倫走向群眾演員指罵，子華說：「我好少見這個導演鬧人，他鬧個陪審員，知唔知場戲有幾難拍？其實個陪審員想表現好努力聽我講說話，加了少少動靜，自從這件事全個劇組醒晒，再沒有人瞌眼瞓。始終法庭戲是重心，不可以有錯，拍不好就不好睇。」偲泳和阿Dee也擔心表現不好「累街坊」，偲泳因此將對白背到滾瓜爛熟，承認壓力好大，「連發夢都是拍那場法庭戲講的對白」。阿Dee說：「我經常在鏡頭後方出現，都不敢多眨眼或者大力呼吸。」

子華為宣傳歌開金口

子華跟阿Dee合唱Hip Hop風的電影宣傳歌《毒舌神曲》，由湯令山（Gareth.T）作曲、小克填詞。子華說：「這次有很好的音樂製作人，首歌質素是很高的，有一種冤情感覺在後面，感覺很適合這部戲。」子華錄音前沒有特別準備，「大家也知道我不是特別唱得叻，製作上很遷就我，阿Dee音樂感強，跳舞感又強，攀着阿Dee背脊來說，可以說是安全的」。

阿Dee說：「這首是我與偶像子華神合唱的歌，小克的歌詞真的很能夠表達這部電影，第一次聽到真的想不到可以如此填詞，第一次聽demo感覺很難唱，我嘗試模仿Gareth.T的聲線，但很難，扮他的聲線唱歌，其實頗難堪，最終都是用自己的聲線演繹。」

場地提供：富豪九龍酒店