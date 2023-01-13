張敬軒新片裸跑博攞獎 王菀之首當打女顯功架

【明報專訊】張敬軒（軒仔）與王菀之首度合演賀歲片《超神經械劫案下》，軒仔認為賀歲片題材不嚴肅，以開心及搞氣氛為主，所以沒有太大壓力，覺得好好玩，一次過滿足了很多願望，煞科時感不捨。二人稱不要以為新片純喜劇，其實動作戲十分多，如動作電影般，有開真槍、爆破、耍棍及格鬥場面，王菀之被軒仔打到遍體鱗傷，軒仔解釋：「我用骨撼佢啲肉，傷喺骨入面，我係內傷，她只是外傷，佢呢鋪可以憑這套戲攞『最佳動作女演員』獎。」

自詡翻版甄子丹楊紫瓊

軒仔稱拍攝前看到動作指導的示範片段，滿腦子都是甄子丹和楊紫瓊，但拍出來的效果卻變了彩虹甄子丹和牛池灣楊紫瓊，「拍攝時現場原本不是太多人，到我們拍時便準備了一隊醫療隊，連擔架都準備好，為免醫療隊一場來到感不好意思，我們間中亦讓醫療隊捽吓跌打酒及貼膠布」。王菀之踢爆拍檔只是心靈受創傷，乘機按摩。

王菀之笑言被軒仔打到遍體鱗傷謎團終於解開，「為了表現專業，我不用保護墊免看起來身形臃腫，諗住食佢幾吓唔怕啦，怎料全身瘀傷」。軒仔大讚拍檔的動作戲有板有眼，笑稱王菀之是新一代打女，王菀之說：「我覺得做動作演員好有型，但要早少少操弗先得，始終冇郁幾十年，發現好多肌肉做完一下動作，第二日好痛，真的連武指哥哥都讚，導演一直cut軒仔的打戲，加在我身上，我也不好意思說給他知。」

軒仔和王菀之透露有場吊威也離地6米的愛情動作戲，最終被導演cut了，希望上映時片尾有彩蛋重現觀眾眼前，王菀之說：「其實有幾個好有愛意的鏡頭都被導演cut了，得番火藥味和重口味場口。」

見軒仔赤膊未感興奮

王菀之稱重口味戲分落在軒仔身上，對方上身操到好弗，光天化日下很多場戲都穿好少布，軒仔說：「王菀之識我咁多年都未見過，有場戲封了3畝田，要我、魏浚笙（Jeffrey）和白只裸跑 ，Jeffrey對她來講絕對是好味，但加上我和白只，會好滯。」王菀之笑言：「所以大家會見到我個樣不是十分興奮。」

平時惜肉如金的軒仔道：「場戲我首當其衝，應有盡有，不過驚嚇定驚喜要睇年齡層，對於未見過世面的，應該是驚喜，但如果睇得韓劇多，就是驚嚇。我諗住好多時為藝術犧牲都攞到獎，所以我想博攞獎，想在影壇方面有所斬獲。」軒仔電影作品不多，稱以工作而言，還是覺得唱歌舒服點，「今次拍完，我真的覺得太辛苦，拍電影的人真是太偉大，要成班有夢想的人聚在一起先可以去拍戲，令我十分肅然起敬，以後每一套香港電影我都會入場支持」。

記者：林祖傑

場地提供：灣仔駱克道81號