完成新片趕返美國 陳法拉期待三代同堂過年

【明報專訊】陳法拉與王丹妮昨日出席品牌活動。陳法拉透露在電影《贖夢》的戲分已完成，活動結束後便飛返美國，因已10多天沒見女兒，她說：「今次是我離開她最長時間的一次，每天都跟她視像見面，她好乖沒有哭，因知道我是去工作。」她透露女兒9月上學前班，未來數個月，她會做個全職媽媽，「女兒快兩歲，大得很快，每星期都不同，所以想多點時間陪她。很開心今年和爸爸、媽媽、女兒三代同堂過新年，我已教女兒『請請』和講新年快樂，她好聰明，一學就會」。

恭喜楊紫瓊封金球影后

陳法拉此行回港，曾與一些導演和製作人見面，有合適的電影和角色，會再回港拍攝。對於跟她拍《尚氣》的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》封金球影后，陳法拉已恭喜對方，她說：「很開心，很難得，華裔演員在荷李活發展不易，過往都是行行企企、演英文口音不正的小角色，今次楊紫瓊擔正演出的電影獲獎，而且有好票房，可喜可賀。」

王丹妮：與老公分隔兩地無問題

王丹妮透露將會推出新歌，但主力仍是拍電影，稍後會跟家人去日本旅行，隨後為新戲做準備，老公羅孝勇亦要返澳洲繼續學業。會否不習慣？她稱經常跟老公視像通話，「我因工作常飛來飛去，以前都不是經常一齊，所以雖然分隔兩地，但沒問題和不習慣，我們會互相鼓勵和支持」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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