【開箱】《頭腦共助》 車太鉉鄭容和不是冤家不破案

車太鉉在《頭腦共助》一邊搞笑一邊查案的方式，無論對他或觀眾來說，都有新鮮感。

【明報專訊】《黑道律師文森佐》宋仲基與《未生》李聖旻合演韓劇《財閥家的小兒子》，兩名主角相愛相殺的關係，火花十足，帶挈收視創佳績；《與神同行》車太鉉與《大發不動產》鄭容和合演KBS電視台偵探喜劇《頭腦共助》，同樣講述兩人像「火星撞地球」，偏要合作破案，截稿前播出4集，收視徘徊在3%至5%之間，且看往後能否取得突破。

警方設神經科學組

《頭腦共助》由《光姊妹》李振書執導、《搖滾Rock樂》朴京善編劇，剛於本月2日首播，香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。劇集講述兩個無法忍受彼此的男人：擁有「非凡大腦」的天才神經科學家申河路（鄭容和飾），與吊兒郎當但個性善良的刑警金明世（車太鉉飾），為了解決各種與罕見腦部疾病有關的案件，被迫合作破案的故事。

擅演喜劇的車太鉉，代表作有《我的野蠻女友》、《製作人們》及《最強一擊》等。新劇扮演個性善良、頭腦簡單的刑警，可說是毫無難度。車太鉉的表情充滿喜感，首集講述金明世奉命加入專門解決大腦疾病引發罪案的「神經科學組」，首宗案件是某著名音樂人突然在舞台上暴斃，其妻當場承認用腦電波殺人。金明世為了徹查真相，要求申河路提供協助，陰差陽錯之下，卻被誤當屍體，幾乎被人開腦，最終頭髮被剃掉，相當搞笑。

富三代缺乏人情味

鄭容和扮演「富三代」申河路，自出娘胎已有花不完的財產，長大後更成為「集美貌與智慧於一身」的神經科學家，問題是他缺乏人情味，只專注學術研究。首集講述申河路為研究連環殺人犯的腦部結構，走到監獄跟犯人協商，卻因口不擇言，激嬲囚犯之餘，後者更在獄中自殺。

申河路於是偽造文件，聲稱犯人已答應捐贈腦袋讓他進行研究，此事被金明世發現，無意間把消息發放傳媒，申河路被指有遺醫學道德而被開除。申河路為向金明世報復，決定加入後者的調查部門，擔任「神經科學組」顧問。

科學題材融入生活

劇中車太鉉與鄭容和有不少對手戲，他們一邊查案一邊吵架，又會想盡辦法整蠱對方，例如在第2集，鄭容和表示想請車太鉉食飯，於是就食物喜好的話題，提出「二選一」問題，包括「韓國菜抑或中國菜」、「炸醬麵抑或海鮮湯麵」等，問到車太鉉心煩意亂為止。鄭容和解釋，人腦每日作出正確選擇的次數有限，故意詢問大量選擇題，就是為了令車太鉉決斷力下降，這種折磨別人的方式，既新奇又有趣。

由於劇集與腦部科學有關，編劇加插不少與腦部相關的案件及情節，深入淺出解釋，例如在首兩集，申河路在審訊期間發現疑犯患有記憶障礙，在別人暗示下誤以為自己弒夫；第3集講述患有臉盲症的男子，涉嫌殺害妻子。劇集還暗藏另一主線，講述申河路患有不知名隱疾，且與父親有關，原來申父涉嫌謀殺淪為死囚，估計劇集後段，便會拆解其身世之謎。