深信人生有盡 音樂無限 樂壇教父Uncle Ray離世 享年98

【明報專訊】有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（郭利民）早前因肺炎入院，昨日傳來噩耗，他前日下午5時在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。Uncle Ray是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者，一生奉獻香港廣播界和樂壇，影響深遠，建樹良多。歌神許冠傑在社交網發文哀痛悼念，說Uncle Ray是他一生的摯友及老師，對方離開是香港音樂界的一大損失。

Uncle Ray前年退休，間中有公開露面，去年曾欣賞黃凱芹及區瑞強演唱會，但行動不便需坐輪椅。昨日治喪委員會發出公告：「我們懷着沉痛和不捨的心情宣布，有樂壇教父美譽的Uncle Ray於2023年1月13日下午5時在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。至親好友陪伴在側，並由Joe Junior領唱《You'll Never Walk Alone》，送別這位備受尊敬的前輩。香港中文大學醫院的醫護團隊，個多月來對Uncle Ray悉心照顧，我們深表謝意；並向Uncle Ray的家人致以深切慰問。喪禮將以天主教儀式進行，詳情另行公布。」

契仔Andy：因肺炎入院 走得突然

Uncle Ray契仔Andy接受《明報》訪問，透露契爺是因肺炎入院，走得比較突然。他本打算買病牀方便契爺回家休養，如今突然變成辦喪禮，措手不及，很多事未準備好，有進一步詳情再公布。

商務及經濟發展局長丘應樺，與文化體育及旅遊局長楊潤雄對Uncle Ray逝世表示惋惜，會永遠懷念他。丘應樺表示Uncle Ray工作逾70載，建樹良多，備受業界敬重，感謝他對廣播業的貢獻。楊潤雄形容Uncle Ray是「香港重要的流行文化代表性人物」。廣播處長張國財讚揚Uncle Ray一生對樂壇及廣播界的貢獻，向其家人致以深切慰問。

許冠傑哀悼：是我一生摯友及老師

許冠傑與Uncle Ray相識數十年，得悉好友離世感傷心，在社交網上載與Uncle Ray合照，寫道：「Uncle Ray是我一生的摯友及老師，對他的離開，我十分哀痛 。Uncle Ray對香港音樂界的貢獻非常重要，是推動香港音樂發展的重要人物，他的離開是香港音樂界的一大損失。希望他的家人節哀順變，Uncle Ray在天國繼續他精彩的音樂世界。」

車淑梅與丈夫張文新於本月2日到醫院探望，她在社交網分享當日合照，對Uncle Ray離開非常不捨，她指當時對方精神不錯，還一起玩拍片。

車淑梅月初探望 談100周年演唱會

車淑梅接受《明報》訪問，表示對Uncle Ray說「快啲出院，度一度100周年演唱會」，Uncle Ray開心答她「好呀好呀」。

Uncle Ray原名是Reinaldo Maria Cordeiro，中文名郭利民，父母是葡萄牙人，1924年在香港出世，講得一口流利粵語。1949年加入麗的呼聲出任撰稿員，後獲升為唱片騎師。及後他於1960年加入香港電台，1970年開始主持香港最長壽電台節目《All The Way with Ray》。他訪問過不少國際樂壇巨星，包括披頭四樂隊 （The Beatles）、奇里夫李察（Cliff Richard）等。他扶助過不少本地歌手及組合，包括許冠傑、蓮花樂隊與泰迪羅賓等。

為樂壇廣播界貢獻良多 三度受勳

除電台節目，他主持過電視節目，亦拍過不少電影，如《摩登保鑣》、《失業生》等。他對樂壇及廣播界貢獻良多，曾獲不少嘉許及榮譽，包括1987年獲英女王頒授MBE勳章、1997年獲香港電台授予「終身成就獎」、2008年及2022年分別獲特區政府頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章、2012年獲香港演藝學院頒授榮譽院士，以及2022年獲香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士。

2021年辦榮休盛典演唱會

受新冠病毒疫情影響，Uncle Ray於2020年12月至2021年5月暫停主持港台節目，2021年5月6日宣布榮休。他當時在退休聲明中以「千里同行 終須一別」為題，表示「退下來不等於停下來，我還是與音樂同在。我深信人生有盡，音樂無限。」同年11月於紅館舉行兩場《Uncle Ray榮休盛典演唱會》，陳潔靈、倫永亮、露雲娜等演出。Uncle Ray近年身體抱恙，去年初曾因中風入院。

娛樂組