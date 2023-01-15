Angelababy回港捧場睇Blackpink 盧瀚霆Jer李駿傑台下做粉絲

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink一連3場的《BLACKPINK WORLD TOUR「Born Pink」HONG KONG》演唱會前晚在亞洲國際博覽館開鑼，吸引大批香港藝人捧場，除余德丞、梁詠琪帶女兒Sofia外，還有久未在港露面的Angelababy（楊穎）、李嘉欣、陳瀅、張繼聰與謝安琪一家四口。Blackpink 4名成員Jisoo、Rose、Jennie及Lisa在台上落力勁歌熱舞，台下Angelababy拿着應援手燈跟多名女性朋友high爆欣賞。李嘉欣、陳瀅在社交網分享現場熱烈氣氛的片段。張繼聰開場時跟老婆及女兒自拍，又分享子女看得投入的片段。他稱：「哥哥睇到好迷吓，妺妹見到最愛嘅Lisa好開心，成個演出好精彩。」大讚Blackpink是世界級。不過Angelababy看韓國女團引起部分內地網民不滿，稱內地曾有「限韓令」，指她不應追捧韓星，也有不少粉絲力撐她看演唱會沒問題。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚與隊友柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）睇第2場，他們跟着節奏舞動又舉起V字手勢。

Jisoo昨午趁開騷前乘車到尖沙嘴名店購物，有不少粉絲圍觀，Jisoo滿載而歸，離開店舖時向粉絲揮手，十分親民。

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