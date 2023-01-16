林夏薇孖老公百萬行曬恩愛 周嘉洛重申跟胡定欣有偈傾

【明報專訊】無綫昨晨派員到香港大球場出席「公益金港島、九龍區百萬行」開步禮，總經理（商務營運）蕭世和、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲帶隊，率領劇集《黃金萬両》及《新四十二章》演員薛家燕、周嘉洛、江嘉敏、麥美恩等近30名藝人到場；林夏薇與老公莫贊生以嘉賓身分現身。

林夏薇開心見到很多同事，她說因老公怕醜，平時好少一齊出席公開活動，今次為做善事好有意義。農曆新年將至，她表示因疫情已數年沒有跟家人過年，今年終於可以團聚，並透露堂哥林峯會回來，還有她的父母，會是最齊人一次。林夏薇去年連續拍了3套劇沒停過，很充實，問她今年目標是否重奪視后？她說：「雖然獎項是鼓勵，但拍劇不是為攞獎，未來希望嘗試新角色，如亦正亦邪，讓觀眾看到我不同一面。」有傳她由邵氏簽回無綫？她表示沒有任何改變，仍然是邵氏藝人。

周嘉洛放假趁機增值

周嘉洛前晚看完陳奕迅演唱會後太興奮，回味對方演出至凌晨3時，之後失眠睡不着，清晨6時多便起牀，不過他覺得很正，百萬行氣氛像中學運動日。正放假的他要學習安排行程，因很久沒試過不用開工，想趁機增值。他與《痞子殿下》拍檔陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚的旅遊節目有望3月出發，地點未知。他自嘲接近零旅遊經驗，只有5歲去過北京和曾到澳洲留學，希望拍檔帶他見識，「我喜歡大自然，想去瑞士，日本則想去北海道和大阪」。

周嘉洛在無綫頒獎禮奪最受歡迎電視男角色時，有指胡定欣黑面，雖然二人已分別澄清，但仍有網民不接受解釋，他重申不覺得定欣黑面，大家認識，平時都有兩句，「定欣為人很友善，經常給予鼓勵，可能是鏡頭碰巧捕捉到她那一刻，她在社交網和當晚都有恭喜我，大家千萬不要誤會」。

江嘉敏元旦在社交網分享收花相，否認蜜運中，「我經常收花，男女都有送，不一定是追求者，收花因為之前聖誕又近我生日」。不過她自爆有人追，彼此了解中。追求者是否做IT？她說不是。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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