被指與港台合辦頒獎禮鬧翻 無綫稱關係良好

【明報專訊】無綫與香港電台去年首度合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，外界評價及反應一般。近日有報道指兩台當日籌辦過程為爭控制權，經常鬧得不愉快，加上效果未如理想，因此決定一屆即止，今年會復辦各自的頒獎禮。有指港台計劃4月舉行《十大中文金曲頒獎音樂會》，雖未公布日期，但已通知各大唱片公司下月初出席記者會。無綫被指構思與內地合作辦頒獎禮。

無綫企業傳訊部昨日回覆傳媒查詢時強調與港台關係良好，「本台與港台合作關係一直良好，對於與事實不符的揣測，本台不作評論。」

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