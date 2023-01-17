香港電影評論學會大獎 張婉婷紀錄片奪最佳電影 張繼聰首膺影帝 鄭秀文隔22年再封后

【明報專訊】第29屆《香港電影評論學會大獎》昨日公布得獎名單，張繼聰憑《窄路微塵》首奪影帝，鄭秀文憑《流水落花》相隔22年再封后。不收片酬接拍《流水落花》的鄭秀文獲知喜訊稱：「感動得久久不能言語，演戲路上曾陷入迷惘和失意，這個獎對我意義非凡。」張繼聰感謝台前幕後外，亦多謝劇中角色「窄哥」；同憑該片獲「最佳導演」的林森也借「窄哥」金句為大家打氣，「眼看生活逐漸復常，希望大家都能咬住唔放，一定會好」。大會共頒5個獎項，去年最高票房的港產片《明日戰記》、《飯戲攻心》獲選為推薦電影。

娛樂組

張：2022老中青導演齊發功

「最佳電影」由張婉婷執導的《給十九歲的我》奪得，她喜出望外，稱拍這部紀錄片時沒想過會獲任何獎，「2022年是香港電影界奇蹟，同期的電影百花齊放，有獨特題材，又有好多新導演，老中青導演齊齊發功，令影壇再蓬勃，似雨後春筍。最開心是觀眾好捧香港電影場，重入戲院看港產片，很多電影高票房，在電影史上，2022年會被記載為好獨特的一年，自己也盡了綿力」。

鄭：感動到久久不能言語

鄭秀文曾憑《鍾無艷》獲第8屆「香港電影評論學會大獎」影后，今年再憑《流水落花》第二度登上影后寶座，她說：「記得上次得到評論學會的獎項是22年前。今天收到這消息，內心感動到久久不能言語。尤其在演戲路，曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會，這獎項對我意義非凡，但我更清楚知道，未來在演戲要一直努力。感激賈勝楓導演給我演『天美姨姨』的機會。謝謝團隊，更重要是希望大家繼續支持香港電影。」賈勝楓稱未寫劇本已選定鄭秀文演出，她是天美姨姨的不二人選，鄭秀文找對角色，角色也找對了她。

阿聰：每人都可成為「窄哥」

張繼聰（阿聰）憑《窄路微塵》首膺影帝，導演林森奪「最佳導演」。張繼聰多謝台前幕後，他說：「最後多謝我人生遇過很多個『窄哥』，很多人對我做過很好的事，令我相信這世界是有『窄哥』。同時希望透過這角色，表達我們每個人都可以成為『窄哥』。最後我相信，我們永遠都有權選擇成為一個怎樣的人，即使身處一個怎樣的世界，希望我們可以繼續努力。我會保持謙卑的心，繼續努力成為一個好演員，多謝大家。」

林森說：「《窄路微塵》從疫情最嚴峻時開拍，彷彿跟香港人共同經歷了苦與痛，每一步都不容易。回想創作時有很多決定及選擇，都是源於當刻對生活的感受，希望這電影能給大家擁抱，所以能夠得獎一定要多謝大家。眼看生活逐漸復常，望大家都能咬住唔放，一定會好！」

韋家輝《神探大戰》奪兩獎

劉青雲與蔡卓妍主演的《神探大戰》獲「最佳導演」及「最佳編劇」，身兼監製、導演及編劇的韋家輝表示感激，「感謝電影評論學會、感謝英皇電影、感謝《神探大戰》一眾手足及優秀演員，我會繼續用謙卑的心拍好電影，感謝神」。

大會公布5個獎項中，沒有去年取高票房的《明日戰記》與《飯戲攻心》，只成為「推薦電影」。據大會公布最後一輪投票名單，張繼聰力壓黃秋生《白日青春》、麥沛東《正義迴廊》、謝君豪《過時‧過節》及劉青雲《神探大戰》稱帝。張繼聰獲讚一呼一吸都充滿動人力量，是從影以來最優異的演出。影后競爭激烈，鄭秀文擊敗的對手是袁澧林《窄路微塵》、余香凝《緣路山旮旯》、林明禎《飯戲攻心》及金馬影后張艾嘉《燈火闌珊》。大會稱鄭秀文洗盡鉛華，跟7個寄養孩子相處的對手戲真摯樸實，教人驚喜；她眼神執著至終，百味紛陳，活現角色。頒獎禮將於3月8日在香港電影資料館舉行。