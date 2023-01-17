張敬軒預告騷肌格劍賀票房大賣 Jeffrey洪嘉豪：奉陪到底

【明報專訊】張敬軒（軒仔）、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）及洪嘉豪昨晚到銅鑼灣出席賀歲片《超神經械劫案下》慈善首映禮，英皇集團老闆楊受成夫婦率領藝人溫碧霞、泳兒、周家怡、湯怡、陳國邦及衛詩雅等到場力撐。軒仔表示人生第一部主演電影舉行首映，心情緊張得似結婚擺酒及生BB，也很滿意戲中的拍檔，當正他們是另一半，「首映前夕我緊張到失眠，之前已看過試片，但正式版本還未看，好想知道觀眾反應如何」。Ivana稱老公怕多人，決定稍後包場，邀老爺、奶奶及家人一齊入場支持。

王菀之著泳裝祝捷驚無人想睇

軒仔表示對票房有信心，因Ivana是8000萬票房女主角，若這部戲有她一半票房成績已開心，承諾有好成績會搞謝票活動，他笑說：「第一個目標2000萬，我和Jeffrey騷肌。5000萬就加埋白只、嘉豪全男班玩劍擊比賽，把劍是什麼質地要視乎觀眾的支持反應。6000萬我們會攞棍出來互毆。」Ivana稱著泳裝慶祝票房報捷絕無難度，只怕大家不想睇。軒仔提議若票房突破7000萬，跟Ivana搞武打Live騷，會更有睇頭，他說：「Ivana學過泰拳，我學過詠春，由細到大每逢人有三急或企得耐，就練二字拑羊馬招式。」Ivana笑言拍對打戲時，未發現軒仔識詠春。軒仔反駁道：「那麽容易畀你睇得出，就不是真功夫啦！」

軒仔大爆洪嘉豪戲中有正面裸露鏡頭，比他和Jeffrey、白只的背部全裸，意識更大膽。洪嘉豪回憶首日開工就被要求除褲，拍攝半裸下身，非常尷尬，「場戲講我在廁所暈倒，拍攝時我瞓在地上，不方便郁動，副導伸手幫我除褲，那刻我感覺自己好渺小，沒辦法，簽了約，唯有頂硬上。當然我不是真裸露，拍攝前已多著兩條打底褲，畫面會打格仔交代」。提到軒仔拖他們落水，指票房大賣就會一齊騷肌、格劍及群毆。Jeffrey與洪嘉豪笑軒仔擺明設陷阱，但會奉陪到底，「戲中大小事情，我們都跟着軒仔，好啦，就由他繼續帶隊，他做什麼，我們就做什麼」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵