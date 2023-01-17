爆汪小菲情緒失控好恐怖 張穎穎分手宣言「聽你媽媽的話」

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲，與女友張穎穎的感情時好時壞，女方不得汪母張蘭歡心，兩人日前隔空開火，張穎穎先發文，當中寫道「愛情沒了可以再遇，人生本來就一無所有，有啥不能從頭再來？」等句子，之後開直播不斷重複哭訴：「憑什麼，要我來承擔這些東西呢？」疑似暗示同汪小菲情變。愛子心切的張蘭留言還擊，點名指摘張穎穎：「就憑你是個心機女！」引起網民熱議，「張蘭評論張穎穎心機女」隨即成為熱搜話題。

反擊張蘭指摘

有網民分析汪小菲與張穎穎今次情變起因，疑跟張蘭請的新女助理有關，有指新女助理外貌與汪小菲兩前任張雨綺及大S相似，引發張穎穎不滿。對於張蘭的指摘，張穎穎昨日毫不留情反擊，在社交網發文：「尊重你是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過你一句不好，理解你的不容易，但你好像在逼我站出來？真不知道你是真心愛你兒子還是為了流量每天罵人。過往哪個沒被你罵過，忘了你給我發的語音喊寶貝兒，讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄，別再逼我了。」

汪小菲喝醉求婚

對於網民問到「分手了嗎？」張穎穎回覆：「我說了無數次分手，最後一次是因為他出事那次真的給我嚇到了，情緒真的很不可控，很恐怖，直到昨天他還是不同意，還半夜來家裏開門。」之後張穎穎再貼出跟汪小菲對話紀錄截圖，大爆汪小菲喝醉後不斷向她求婚，並留言：「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過，很恨過，現在我也不恨了，都是命運。」但不久後將帖文刪除。

娛樂組