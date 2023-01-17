《奇異女俠玩救宇宙》橫掃影評人選擇5獎大捷 演600磅基爸 班頓費沙翻身稱帝

【明報專訊】第28屆影評人選擇大獎（簡稱CCA）前日在洛杉磯舉行頒獎禮，《奇異女俠玩救宇宙》橫掃最佳電影、導演、男配角等5獎成為大贏家；不過楊紫瓊失落影后，敗給《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）；沉寂多時的班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》（The Whale）飾演600磅同志爸爸一角稱帝，堪稱是其翻身代表作。

54歲班頓費沙拍過《盜墓迷城》等賣座電影，後期因應付動作戲搞到周身傷，身體不同部位要接受手術；加上婚變，以及2003年曾被時任金球獎主辦方荷李活外國記者協會主席Philip Berk非禮，令他十分抑鬱，決定減產，直到近年才再次活躍。

《盜墓迷城》主角 受傷抑鬱減產

《鯨》可說是班頓費沙相隔近10年再次擔正的電影，由《黑天鵝》戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導，班頓片中扮演600磅重的老師，為了同志戀人而抛棄家庭；當戀人逝世後，暴飲暴食來埋葬傷痛與罪疚，並嘗試與17歲女兒修補關係。《鯨》片去年在威尼斯影展首映，班頓亦有現身，並為觀衆的6分鐘鼓掌喝彩感動得眼泛淚光，數度鞠躬致謝。不過當時最佳男主角輸給《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell），上周在金球獎則成為《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）手下敗將，班頓前日在CCA終扳回一仗。

班頓費沙在台上致謝時顯得有點激動，雙眼通紅，稱《鯨》是有關愛與救贖的電影，同時也有關在黑暗中尋找光明。他感激及盛讚同片拍檔周洪、莎迪星克（Sadie Sink）等，又多謝導演戴倫阿羅諾夫斯基，「我身在荒野，也許應留下提示的方向，但你（戴倫）找到我，就像所有傑出導演，指示我到達需要去的地方」。

關家永稱楊紫瓊角色受母親啓發

《奇異女俠玩救宇宙》是CCA的大贏家，《魔域奇兵》童星出身的關繼威，繼上周在金球獎贏得最佳男配角後，前晚再下一城，擊敗《法貝曼：造夢大師》保羅丹奴（Paul Duno）及《伊尼舍林的女妖》班頓基臣（Brendan Gleeson）等對手。他上台致謝前先與劇組及片中扮演他太太的楊紫瓊擁抱，並連聲道謝。關繼威同時亦感激影評人介紹這部規模不大的電影，幫助觀衆再次記起他。他笑言很辛苦才能不落淚，自從《奇》片上映，遇到每個人都善待他，因此很難不激動。闊別幕前多年的關繼威曾表示，4年前看罷《我的超豪男友》，燃起他復出幕前的決心，希望跟其他亞裔演員一起演出。他終於在《奇》片得償所願，而楊紫瓊正是《我》片主角之一。

除了關繼威，《奇異女俠玩救宇宙》亦贏得最佳剪接，關家永及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）合力捧走最佳原創劇本、導演及電影獎。當兩人獲悉擊敗《法貝曼：造夢大師》史匹堡（Steven Spielberg）及《阿凡達：水之道》占士金馬倫（James Cameron）等大導演時，顯得十分激動，關家永把印有他倆名字的信封展示給台下觀衆看，「沒出錯啊」。丹尼爾施奈特則多謝曾鼓舞過他的電影人。關家永感激其母，並說片中楊紫瓊的角色正是受他媽媽啓發，「她是第一個在我腦海裏播種、告訴我可成為導演的人；也許同時是第一個亞裔美國移民媽媽會告訴自己兒子往電影學校讀書」。

姬蒂白蘭芝封后讚湯唯演出

不過楊紫瓊未能繼金球獎後再下一城，影后輸了給《Tar》姬蒂白蘭芝。後者致謝時特別提到過去一年很多女演員有精彩演出，不止是提名名單上的競爭對手，還有《分手的決心》湯唯與《To Leslie》安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）也很不錯，稱會把獎項與所有女演員分享。《Tar》講述德國知名管弦樂團第一位首席女指揮家Lydia Tar，在傳統古典音樂界不讓自己的才華因女性身分而被埋沒，即使屢遇逆風也持續朝理想前進。女指揮家阿爾索普（Marin Alsop）批評《Tar》討厭女性，自言身為「女性、指揮家及同性戀者」感到受冒犯。 姬蒂回應稱角色純屬虛構，此片希望大家對權力濫用省思，而且權力亦無關性別。