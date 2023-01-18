《時代革命》導演找投資者拍喜劇屢碰壁 周冠威謝杜汶澤力撐 信好戲有好報

【明報專訊】《幻愛》導演周冠威執導、YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）和《手捲煙》導演陳健朗主演的《1人婚禮》賀歲檔期上映，跟黃子華《毒舌大狀》及張敬軒《超神經械劫案下》對撼。周冠威稱沒有壓力，不想電影變成競爭戰場，希望大家都好，好戲有好報。他承認執導的紀錄片《時代革命》推出後，原有意支持《1人婚禮》的投資者有芥蒂而撤資，感謝投資者之一杜汶澤（阿澤）不離不棄支持，電影才得以順利開拍。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

周冠威承認《1人婚禮》在籌集資金方面曾出現困難，找過很多投資者，卻處處碰釘，「此片是在《幻愛》上映後便籌備，由於《幻愛》有好成績，很快便搵夠錢開拍，之後因為我執導紀錄片《時代革命》推出，令到一些很想支持我的投資者有點芥蒂而撤資，得杜汶澤不離不棄支持，結果花了數月時間重新籌集資金。初時的確不開心，他們答應投資又縮沙，但我當然諒解，其實不開心是個局面要那麼多自我審查」。

要衝出鯉魚門 賺全世界的錢

對於阿澤曾表示創立「香港電影製作有限公司」，是希望為本土電影出一分力，願有朝一日，香港電影不再需要衝出鯉魚門，亦能做到自給自足，香港人養得起香港人，周冠威笑說：「我要衝出鯉魚門，賺全世界的錢。」

周冠威認為杜汶澤所言有其道理，「拍港產片主要市場當然是香港人，相信共鳴較大，我都希望做到自給自足，以前香港電影輝煌年代是可以的，近這半年電影突然興旺起來，感覺有復蘇迹象，回到當年的流金歲月，但不知可否維持一段時間或再有一個突破。自給自足令投資者有錢賺，別說暴利，有一點點收穫才會繼續有人投資開戲，維持到個工業才是健全」。

想為大眾帶來歡樂 挑戰拍喜劇

《幻愛》票房超過1500萬，成為2020年全年最高香港票房十大電影之一，周冠威當然希望《1人婚禮》有《幻愛》那麼好成績，但面對同是賀歲片的黃子華《毒舌大狀》及張敬軒《超神經械劫案下》，問他可有信心撼贏他們？周冠威說：「不想電影變成競爭戰場，希望大家都好，好戲有好報，不好戲就有不好的報，我不知屬哪種。」

周冠威透露《1》片成本較《幻愛》高，「對比《幻愛》，此片複雜很多，《幻愛》大部分是劉俊謙和蔡思韵的愛情戲，場面不算多，但《1人婚禮》有多場大場面，參演人數較多，因為是喜劇，想節奏明快，場口和鏡頭的數量也較多，加上我在風格上有所追求，嘗試了更多可能，時間花多了，相對金錢也大了」。

《幻愛》和《1人婚禮》同是愛情片，但感覺截然不同，前者比較沉重，後者非常輕鬆。周冠威透露有朋友看完《1人婚禮》的預告和宣傳，不敢相信他會拍這類型電影，短訊給他說： 「我很喜歡《幻愛》，未接受到你拍《1人婚禮》。」他拍愛情喜劇，因為題材新鮮，又未拍過喜劇，想挑戰自己和希望大家藉此片開心一下，「題材給予我喜劇感，我就懷着一人婚禮的有趣轉化成喜劇」。

YouTuber演YouTuber更可信

問周冠威為何找從沒有演戲經驗的YouTuber阿冰演出？他說：「我只看電影，沒看過YouTuber演出，對我來說他們是陌生的，依稀知道有阿冰這個人，經朋友介紹，說此片既然拍YouTuber，倒不如起用真的YouTuber演出。但大部分試鏡都是電影演員，最終選中阿冰，首先因為她靚，戲中要吸引其他角色喜歡她，要可信，第二要青春和活潑可人，不想搵個較大年紀的演員刻意扮年輕，阿冰符合所有條件，唯獨擔心她未做過戲，但在試鏡後，覺得她最適合。 」

至於陳健朗，也是經朋友介紹，「朋友傳陳健朗的簡介給我時，我睇完呆了，即關掉電話。（為何嫌棄他？）因為他與角色形象有很大距離，陳健朗也承認，我想了一會，還是覺得可以一試」。

阿冰難忘獻出銀幕初吻

首次拍戲的阿冰感覺很新鮮，由於戲分重，故事又圍繞着她，事前花了很多時間理解故事的來龍去脈，每場戲的心路歷程，阿冰說：「如果只聽導演說話演繹，角色便沒靈魂。」身為導演的陳健朗，覺得演Dickson一角也有難度，「角色與我反差很大，監製找我時，我都不相信周冠威導演會找我演這個角色，覺得導演很大膽，但大膽是創作人必需的，可能我有參與幕後工作，演出時會在製作角度出發」。二人在現場都有交流，周冠威感謝陳健朗給予他一些意見，令到有些鏡頭更生活化。

陳健朗覺得引人發笑很難，「鄭中基和張家輝都各有擁躉，要引大眾發笑，那種幽默感很難，我在戲中沒刻意引人發笑，覺得自己不太幽默，所以從角色出發，在荒誕事情發生去搞笑」。他最難忘被頭盔掟中額頭3次，額頭腫起來，幸而沒有「見紅」；阿冰最難忘獻出銀幕初吻給陳健朗，以及不慎墮海那場戲，因為不容有失，要一take完成，事前在陸地不停練習。

吳冰/化妝：Imini partyroom Blue Cheng @bluec.makeup

髮型：Marco Li @marcoli_0228

服裝：YanYan Knits @yanyanknits

陳健朗/化妝：OneTung Ma

髮型：Kenki

服裝：Club Stubborn