讚金牌之戰瀟灑有型 周潤發自薦教張家朗做戲

【明報專訊】周潤發（發哥）與奧運會金牌得主、香港劍擊運動員張家朗在Dior Hong Kong安排下首次見面，兩人惺惺相惜，家朗怕醜似小粉絲，發哥反過來稱很開心見到偶像。大會向傳媒發放二人交談片段，發哥稱很欣賞家朗，看過奧運金牌之戰後，重溫家朗過往賽事，對談中發哥還模仿對方在賽事中的招式動作，又說有衝動學花劍。

搞笑緩和緊張氣氛

張家朗見發哥時表情有點緊張，發哥搞氣氛形容二人衣著似黑白雙煞，又走近家朗身邊笑說：「我好少要岳高頭跟人說話，感覺唔忿氣，你比我高」。談到彼此的第一印象，發哥讚家朗靚仔高大，看金牌之戰覺得他好瀟灑有型又冷靜。家朗自認怕醜，「面對發哥時，不敢相信，過往只在熒幕看到他」。發哥稱自己25歲時在拍《上海灘》，家朗25歲已經攞奧運金牌，當年他到荷李活拍戲是長時間鋪排，往見識、見聞，家朗則是去「打仗」，壓力好大。

家朗提到曾遇低潮與鑽牛角尖時，想到香港精神是好捱得唔易放棄，如他在比賽中無論輸贏，最後一分鐘也不放棄，並稱要向發哥學習，「他是巨星但很親民，在街上跟市民自拍」。發哥表示街上的人對他都很好，大家似老友，又分享處事之道，「當自己處高位置時要放下身段，陷低潮時要提高自己，不要覺得坎坷，這是中庸之道」。最後他提議家朗教他打劍，他教對方演戲，稱一定很好玩。

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