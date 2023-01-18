扮盧瀚霆迴響大 馮素波逗人開心化社會怨氣

【明報專訊】馮素波（波姐）與顧定軒昨日到深水埗拍攝港台節目《社企係咁Run》外景，深入了解殯葬服務社企運作，波姐稱得到很多新體驗，以前誤解撒灰是向天上撒，路過的人會沾到一頭灰，原來人的骨灰如一包米重量，而且要好小心向地撒。早前她與顧定軒參與了一對父母傷心送別24周流產胎的火化儀式，令她非常感動。波姐說：「覺得人生好奇妙，也很玄妙，爸爸話我死過7次，好辛苦被人救番，但點解有些BB在胎入面已經離世，有些專業人士說胎兒12周都未知生殖器官，除了驗血根本不知性別，原來不是懷孕就知男定女，令我幾十歲增長懷孕常識。」

快將80歲不言休

波姐又發現長者器官雖然會退化，但遺體可捐醫科學生學習之用，人由出世到死後都有用，「做人生時有趣、死時妙，在生時就是邊走邊取東西，未發生的事見不到就好炒」。快將80歲的波姐積極人生，表示會把握時間做喜歡的事，不會輕易想收山，她說：「4月我會演出粵劇，不是做花旦，做老旦，又籌辦5月母親節舉行《峰波情未了2》演唱會，希望父母帶同年輕人捧場。」

講到她早前扮盧瀚霆（Anson Lo）引起迴響，波姐稱近幾年社會怨氣多，希望扮鬼扮馬逗大眾開心，但演唱會未必再模仿別人，「有粉絲問我會不會扮名人？但我怕得罪人，又不想失去自己風格，開騷是為父親而做」。顧定軒稱波姐是好好的學習對象，「好似今次拍攝，我好傳統著全黑衫，波姐著得有少少色彩，明白嚴肅的事，都可以用好多角度去面對」。

記者：鍾一虹