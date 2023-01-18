王君馨新片無得打 恨挑機「宇宙最強」 甄子丹懶理票房 老婆讚好睇勝一切

王君馨稱能參演《天龍八部之喬峰傳》受寵若驚，沒有打戲的她盼能再跟甄子丹合作，還想跟「宇宙最強」對打過招。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】「宇宙最強」甄子丹自導自演賀歲片《天龍八部之喬峰傳》前晚舉行慈善首映，甄子丹感激片中演員及幕後搏命撐他，透露電影下集已經有故事。現身撐場的太太汪詩詩大讚老公新作感覺如看Marvel電影，𧨾得子丹開心表示懶理票房，最緊要老婆話好睇，勝過一切。王君馨有幸跟「宇宙最強」合作，雖然在新片中沒有打戲，但仍厚面皮讓甄子丹看她之前拍打戲的片段，並向對方請教，更希望能再合作，跟他過招。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

賀歲片《天龍八部之喬峰傳》前晚於灣仔舉行慈善首映，身兼導演和男主角的甄子丹，率領呂良偉、張兆輝、王君馨等演員出席，太太汪詩詩前來撐場，大讚是她最喜歡的一套戲，她看得十分投入，動作戲感覺如看Marvel電影，子丹開心說：「咁就好高分了，老婆睇完《葉問》都只係話ok。她真的覺得好睇，我好surprise，簡直勝過一切，問我對票房有什麼期待？最緊要老婆ok。」

子丹剛完成星馬宣傳回港，表示當地反應好震撼，「當地電影市場好似從來沒有受疫情及經濟影響，幾萬人迫爆商場，好熱情好瘋狂，重拾當年香港首映的熱鬧感覺，當地粉絲叫我拍多些戲」。他透露電影下集已經有故事，對票房可有信心？他說：「票房高當然好開心，人總有高高低低，每一分鐘都高就唔係人，首先搞好個口碑先，我覺得拍好部戲，自然就會好，我有信心做一件事，只要有誠意、好努力、有激情及愛，就不會差得去邊，多謝一班演員及幕後，真係搏晒命撐我。」

呂良偉預告下集大戰子丹

張兆輝與呂良偉大嘆沒有對手戲，張兆輝在戲中演「多情種」段皇爺，他稱本來與王君馨及惠英紅均有感情戲，但因時間太緊迫，刪了與王君馨的感情戲，不過他承認風流戲不易拍，寧願拍打戲。呂良偉表示今集以神秘人物出埸，所有戲分留待下集，會有很多打戲，問可會特地操練應付？他說：「都操了兩三年，先拍其他動作電影，到真正和子丹對打時，手腳會靈活一點，子丹的拳腳又快又重，所以我都要有番咁上下，到時先操就已經遲。」

張兆輝與呂良偉早前在無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》任頒獎嘉賓，二人均表示有興趣回娘家拍劇，張兆輝透露無綫有問過，他拍劇是想見番一班舊同事，不過要有合適故事和時間檔期，但暫時未有。呂良偉稱：「上次曾志偉同我講過吓，不過真的要看劇本和時間，身為演員，做戲興趣幾時都有，但拍電視劇辛苦好多，現時冇得瞓頂唔順。」

君馨喜被讚熱誠有火

君馨透露離開無綫多了新嘗試，離開舒適圈當自己從新人開始，今次獲子丹揀中合作，有點受寵若驚及壓力，遺憾沒有打戲，「不過我好唔怕醜畀之前拍啲打戲甄生睇，問佢覺得我打成點，雖然有少少厚面皮，但我都一定要請教『宇宙最強』，他教了我一些竅門，令我打得更獨特，今次有點可惜，如果之後可以再同甄生合作，有少少打戲我一定開心到暈」。

君馨日前接受電視專訪時，分享拍《天》片最難忘是第一日開工，當時子丹拍完幾個鏡頭便跟她打招呼，說有留意她參加了一個跳舞比賽，並覺得她有火有熱誠，他想跟有火的人合作，「我那刻有點呆滯，但非常感動，因為很久沒有前輩級的人說欣賞我。」君馨覺得電影世界很闊，角色也很闊，未來希望可以拍多些電影。