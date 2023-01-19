祈家有喜事 薛家燕想兩女出嫁再抱孫

【明報專訊】無綫賀歲喜劇《黃金萬両》演員薛家燕（家燕姐）、朱智賢、麥美恩、江嘉敏和黃子恆等，昨日以古裝打扮到大埔林村許願廣場宣傳，齊拋寶牒祈福。相隔7年再拍賀年古裝劇的家燕姐，表示一眾後輩演員帶給她驚喜，非常有喜感和幽默感，劇中新抱朱智賢、江嘉敏及麥美恩很多說話，經常說不停。家燕姐笑稱大家知她怕熱，拍攝時風扇都對着她，令她感動到想喊，「但因為是喜劇要忍住，只能在心裏流淚」。

工作應接不暇

家燕姐在寶牒寫上「家有喜事」，問是否今年想再抱孫？她笑稱包含很多意思，還有兩女兒未出嫁，當然想再抱孫，她個人也有新發展。笑問是否結婚？家燕姐哈哈大笑：「不是，是工作上有新發展，不是離開無綫，是在馬來西亞有很多大企業想同我合作發展產品和娛樂事業，開心的。」家燕姐稱2023年很旺，年頭已有10多個商演，女兒石祐珊排期排到頭痛，加上內地通關，很多工作陸續有來，突然有那麼多工作感到很有滿足感。

家燕姐3月會率領《黃金萬両》幾名演員到雲頂登台，笑稱毋須擔心售票情况，因她在當地人氣很勁，還有不少後生粉絲，講笑可自組「Whitepink」到當地演出，「之前『Captain Nancy』很受歡迎，今年想再推出一首新歌，希望以新形象示人」。雖然工作繁忙，但家燕姐表示已預留4月，與乖孫和兒子及新抱首次一齊去日本旅行。

朱智賢戥「老公」捱熱辛苦

首次拍古裝的朱智賢，開心終達成入行其中一個願望，並嘗到炎炎夏日拍古裝滋味，雖然過程辛苦還幾乎中暑，但捱過了就覺得沒什麼，「黃子恆比較辛苦，大熱天時要在荒山野嶺穿財神裝。最好笑是我們拍到服裝已經濕透，放午飯時即刻換衫食飯，服裝姐姐幫我們將衫掛起，然後用抽濕機抽乾，到埋位時再穿」。

跟黃子恆演夫婦的朱智賢透露在劇中有牀上戲，「不過只是在牀上面傾偈，我會穿肚兜，但有外套的。黃子恆有裸露上半身，不過是講他做針灸。」問到農曆新年會否到男友謝東閔家拜年，朱智賢說：「都要周圍去的，有利市𢭃的地方就去，亦會準備禮物。」

記者：陳釗