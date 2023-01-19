作品多屬慘情歌 連詩雅出嫁拒獻聲

【明報專訊】準人妻連詩雅（Shiga）和谷婭溦昨日錄影無綫節目《勁歌金曲》。Shiga宣傳新歌《他不是你》，講述人要向前看，要放低過去才可展望將來，感覺略帶悲慘又勵志，有粉絲形容為「連」式情歌。她承認現實中有類似回憶和經歷，錄此首歌時為專注投入情緒，刻意放低電話不理，連未婚夫陳家樂的電話亦不接。

Shiga將於4月舉行婚禮，透露簽紙儀式在下午，不打算表演唱自己歌，因大多數都是慘情歌，驚意頭麻麻，並笑說：「我曾經在別人婚宴上被要求唱《到此為止》，我照唱，最緊要沒有講出歌名就得」。Shiga希望好友周柏豪屆時有時間任嘉賓獻唱；姊妹團成員名單仍未落實，但黃翠如和陳自瑤已鐵定當姊妹。問到會否在婚禮送客時段找被封「魔音」的黃翠如表演？Shiga稱做姊妹有重任在身好忙，無暇表演。近日周柏豪被指已約滿TVB Music Group（TMG），Shiga稱不清楚好友未來發展方向，「因為大家屬同一經理人公司，已認識好多年，所以他有任何決定我都支持」。

谷婭溦去年2月起留在內地工作近10個月，近日回港，今年打算多留港拍劇，同時計劃出新歌和開騷。對於周柏豪與胡鴻鈞相繼離巢TMG，她略有聽聞，希望大家未來有更好發展。有指吳業坤將升呢成為公司「一哥」，谷婭溦笑說要恭喜他。

記者：林蘊兒