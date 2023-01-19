女神愛犬洗邋遢 訂目標迎兔年 劉沛蘅孖男友搵真銀 譚旻萱求突破

【明報專訊】今日是年廿八，「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）和「籃球女神」譚旻萱（Mandy）按傳統齊齊落手為愛犬洗邋遢，兼幫屋企大掃除。踏入新一年，蜜運中的Hillary希望與男友洪卓立多以情侶檔接工作，拍住上搵真銀。入選美國網站TC Candler 2022年全球百大美女第68位的Mandy，期望工作有突破，不斷增值成為全方位藝人。

記者：柯美

女神Hillary和Mandy藉今日年廿八，相約一起為愛犬洗邋遢，還趁機幫屋企大掃除，實行斷捨離，主要清空迫爆衣櫃的衣服，Hillary笑言要將男友以前送贈不實用的禮物一併棄掉。

Mandy的唐狗是受朋友所託代為照顧，但她一樣愛護有加，「我很喜歡狗，中學時想過做馴狗師，現在有機會與狗共處，很開心。牠好乖、好易照顧，在家不會吠和隨處便溺，毋須擔心回家見到一片狼藉 」。Hillary一臉羨慕說：「你就好啦，我家中有4隻狗（其中一隻屬男友洪卓立）、兩隻貓，每次回家都要不停執屎、清潔，不小心踩中『地雷』就安慰自己『踩金』。」

Mandy避談男友

談到新年願望？Mandy表示跟去年一樣，希望健康、開心，工作上有多些突破，「去年我改變很大，多了運動和跑步，以前我慢跑1公里都嗌辛苦，現在跑超過10公里也臉不改容。跑步講求毅力，令我在工作上也變得積極，兔年會保持這態度，還會學多些東西，學唱歌和跳舞等增值自己。（想做歌手？）想全方位進步 。」Hillary跟Mandy的願望一樣，還希望和男友多以情侶檔接工作搵真銀，「一齊工作，朝夕相對，又有錢搵，一舉多得，最好合作拍廣告，不過演戲和拍劇都冇沒所謂」。一起工作不擔心有拗撬影響感情？Hillary冧爆說：「不會，我們拍拖3年，一直都冇拗撬。」

Hillary透露與洪卓立將會到相識地日本慶祝拍拖3周年。Mandy聞言羨慕說：「好sweet呀，聽到都開心。」她也可以和男友去旅行？Mandy避談男友，「我未試過一個人去旅行，反而想試一次獨自去旅行的感覺」。

Hillary狂曬幸福

近日與洪卓立已飛往日本的Hillary，連日來在社交網不停曬恩愛，貼出和男友望住富士山的合照，又一起做心心手勢。洪卓立在社交網貼了很多「遊客相」，身在日本河口湖的他寫道：「拍了很多沒營養的片段，謝謝天公作美，幾天都清楚看到富士山，下次見！」

譚旻萱/髮型：Chris Cheng @Il Colpo Grpup

化妝：Zoe Fan

劉沛蘅/髮型：Terry Yeung @Yonda Hair