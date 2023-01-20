驚喜現身謝票 觀眾大叫「做得好」 鄭秀文：奪金像影后遙不可及

【明報專訊】出爐「香港電影評論學會大獎」影后鄭秀文（Sammi）前晚與陸駿光、導演賈勝楓為得獎電影《流水落花》謝票，賈勝楓送鮮花祝賀。Sammi現身令觀眾驚喜，更有觀眾大叫：「Sammi做得好好呀！」Sammi獲導演看好再奪金像獎影后，她認為遙不可及，今次得獎已是好大鼓勵。她稱過往曾在演戲路上感迷惘，唯有堅持及努力鑽研每個角色，《流水落花》給她很多空間創作。她透露支持新晉導演，應導演要求為角色減磅。片中飾演她老公的陸駿光，覺得能跟Sammi合作是三生有幸。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Sammi憑《流水落花》再奪「香港電影評論學會大獎」影后，她說：「消息來得很突然，完全沒想過，好感動；感動不是得到這個獎，獎項只是錦上添花，而是多年來在演戲路上的努力、進步的信念，以及喜劇以外的演出，終於獲得認同，我真的努力了很多年。22年前攞過此獎，但得獎電影《鍾無艷》是喜劇，今次演一部完全不同風格的電影，獲認可很開心。」她表示多謝導演，信她有能力駕馭戲中「天美姨姨」一角，以及遇到好對手陸駿光，希望喜歡這部電影及被感動的觀眾，將此片推介給朋友，支持香港新晉導演。

幸運遇到《流水落花》

Sammi表示在演戲路上曾經感迷惘，不知如何能做得好一點，唯有堅持，努力鑽研和做好每個角色，幸運遇到《流水落花》，劇本賦予她很多空間創作，且喜歡故事不煽情，但當中又有很多令人感動的細微場口。

Sammi透露為了演出該片努力減肥，「導演心目中的女主角要好瘦，因經歷很多創傷，細小身軀有着堅毅精神，瘦過原本的我。以我那麼瘦，要再瘦實在好難，最終都做到，但沒減10磅那麼多，出來的體型和行路姿態都不一樣，最重要是內心的經歷和改變」。

導演賈勝楓睇好Sammi憑《流水落花》再下一城，奪香港電影金像獎影后。Sammi聞言嘩了一聲說：「遙不可及，獲評論學會最佳女演員已經好感激，給予我很大鼓勵。」Sammi稱未正式看過該片，只看了初剪。

陸駿光戲鬥影后：三生有幸

陸駿光感恩有機會拍到賈勝楓首部劇情片，又演Sammi老公，感覺三生有幸。他說：「我沒有誇張，是真心感受，一個演員做了多年，有機會擔任主角不容易，對手更是Sammi。回想演藝生涯20年，我算好好彩，今次很感恩，怎會不是三生有幸。」

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