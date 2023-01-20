蔡瀚億歡迎市民拜年𢭃利市 阿Dee否認過肥年

【明報專訊】蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華（阿Dee）、王智德（Alton）及徐㴓喬昨日到九龍灣出席ViuTV劇《大誠實家》宣傳活動。BabyJohn表示農曆新年會留港繼續宣傳，除了會在網上開直播，到街市買餸也會派利市，提示大家若遇見他，記得上前拜年，他說：「農曆新年好少出外旅行，因為近幾年都要為主演賀歲片做宣傳，我當然希望年年有份賀歲、做賀歲之子啦！」他已跟所有演員約定一齊睇大結局，希望熱熱鬧鬧再聚會。

王智德想快閃日本旅行

阿Dee與Alton認為賀歲劇變「炮灰」、受市民外遊影響收視的說法不成立，阿Dee說：「可以網上睇，我有信心大家會煲劇，因為故事追看性高，內部職員睇過評價好高。」Alton稱劇集有搞笑元素，好適合家庭聚會收看。提到阿Dee歌影視作品強攻賀歲檔？他表示好開心，但否認過肥年，「做演藝工作是為理想，接到廣告才是真掙錢」。Alton稱新年想出外旅行，但家人不願動身，或學阿Dee獨自快閃日本旅行。

徐㴓喬約朋友法國滑雪

徐㴓喬透露將與朋友赴法國滑雪度歲，亦是她首次出外滑雪，稱心情興奮，「我在外地未能第一時間追看劇集，但我會帶劇集海報上雪山插旗，希望部劇紅到外國」。她是混血兒，農曆新年會應節派開工利市，大爆英國人爸爸不會派利市，但好享受向她𢭃利市。

記者：鍾一虹