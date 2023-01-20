曬電影裸跑花絮照 軒仔懷疑Jeffrey用CG特效谷肌

【明報專訊】張敬軒（軒仔）、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）及白只主演賀歲電影《超神經械劫案下》年三十（明日）上映。之前的首映禮及優先場，觀眾反應最熱烈一幕是軒仔、Jeffrey及白只於稻田忘情裸跑，有粉絲睇到目瞪口呆說場面太震撼；亦有粉絲笑說這幕笑得最開心，更有指三人身材完全不一樣。

軒仔自嘲影響市容

軒仔首度擔正賀歲片，便奉獻從影以來最大膽演出，他趁昨日年廿八在社交網公開他與Jeffrey的私藏幕後花絮相，幽默寫道：「今（昨）日年廿八，搵到張貼題嘅相Po吓。」他笑稱自己算有自信，夠膽在Jeffrey隔籬除衫，「我影響市容，對唔住」。他入行以來一向惜肉如金，未試過在鏡頭前這樣無遮無掩，難免有點尷尬及不自然，但男生從小到大習慣赤膊，而且即場看拍攝出來效果，大家都覺得幾好笑，「這場戲不錯，極富生物科、人體科學等教育意義，可以看到人體正常發育的3個階段」。軒仔爆他們拍這場戲前有討論過，要不要出錢做CG特效（修飾身材），後來肉赤沒有做，現在回看，極度懷疑Jeffrey自掏腰包用CG弄肌肉出來，歡迎觀眾在電影票房理想時，齊來驗明正身。

Jeffrey：人生最大尺度

Jeffrey說拍這場戲好緊張，第一次在大銀幕脫衣服較大壓力，害怕狀態不夠好，收到劇本後，已加緊操肌，務求以最佳狀態上陣。他認為這個片段，是他人生最大尺度的演出。

娛樂組