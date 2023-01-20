馮允謙健康最重要 雲浩影恨開個唱 鄭欣宜要做「琵琶蝦」

【明報專訊】鄭欣宜、馮允謙及雲浩影在多個樂壇頒獎禮滿載而歸。他們每逢農曆新年都會化身家中的「駐場歌手」，為拜年親友表演歌舞助興。欣宜回憶小時候會在餐枱的轉盤上表演，最開心聽到笑聲和掌聲。馮允謙自爆小時候是肥仔，「表演時肥肉跳吓跳吓，好搞笑」。雲浩影笑言媽咪到現在仍叫她在親友面前表演彈琴唱歌，令她有點尷尬。

欣宜自小跟外婆生活，上海菜對她有特別意義，今年跟馮允謙、雲浩影食團年飯，品嘗寓意盆滿缽滿的上海菜「全家福」湯鍋。談到兔年願望，馮允謙希望身體健康，因近年太忙，不夠時間休息，體會健康重要，祝大家身體健康，什麼都可以做得到。雲浩影希望舉行演唱會，「場地和形式不重要，最重要擁有自己的演唱會，以及繼續做到好歌曲」。欣宜願望成為一碟值回票價的「琵琶蝦」，「最近我去一間老字號中餐廳食飯，餐牌有個餸叫『琵琶蝦』，形容到好好味。上枱只見好大隻碟，擺設好靚，但只有兩隻蝦。我最初好驚訝，但原來超好食」。她希望像開騷般，無論票價是怎樣，觀眾都會認同「鄭欣宜」是信心保證和值回票價，所以她要做「琵琶蝦」。三人之後砌全盒，雲浩影將一對桔和利市放在全盒上，寓意好事成雙、成雙成對。欣宜說：「哎呀，我從來都唔知要放兩粒，唔怪之得我一粒咗咁耐啦！」令全場爆笑。

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