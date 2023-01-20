妮歌潔曼愛情片 Netflix年底上架

【明報專訊】影視串流平台Netflix日前公開2023年韓劇及韓片名單後，昨日再公布16齣英語電影的上架日期，包括金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）主演愛情喜劇《換屋假期》（Your Place or Mine）率先下月10日亮相；歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）的動作片《The Mother》定於5月12日推出，還有兩部續集：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）主演《猜猜猜誰是兇手2》（Murder Mystery 2）及「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）的《驚天營救2》（Extraction 2），分別在3月31日及6月16日上架，台前幕後陣容鼎盛。

另一矚目新片是《誘情報局》拍檔妮歌潔曼（Nicole Kidman）跟碩克艾佛朗（Zac Efron）再度合作愛情喜劇《A Family Affair》，將於11月17日推出，新片由《留給最愛的情書》導演李察拿加雲尼斯（Richard LaGravenese）自編自導，加上《殺手列車》祖兒京（Joey King）扮演妮歌女兒，三人關係錯綜複雜，令人期待。