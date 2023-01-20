【開箱】《舞伎家的料理人》 是枝裕和炮製溫暖人心的住家飯

【明報專訊】影視串流平台Netflix近年不斷加大投資在韓國作品上，日本戲劇則貴精不貴多，代表作有《全裸監督》、《今際之國的有栖》及《First Love初戀》等，口碑不俗。本月12日推出日劇《舞伎家的料理人》，由《小偷家族》康城影展金棕櫚導演是枝裕和統籌及編導，藉着各種家常料理，反映日本舞伎的生活點滴。

疫情促成Netflix合作

日劇《舞伎家的料理人》改編自小山愛子獲頒第65屆小學館漫畫獎、銷量超過180萬冊的同名漫畫。全劇共分9集，是枝裕和擔任節目統籌、編劇及導演，亦是首次跟Netflix合作，他曾表示自己拍電視劇出身，一直想再次拍劇，2020年疫情爆發，促成他跟串流平台合作的契機，他執導《舞》劇部分集數，其餘由年輕導演包括津野愛、奧山大史及佐藤快磨負責。

新劇由《這份愛要加熱嗎？》森七菜、《神探伽俐略 沉默的遊行》出口夏希、《直衝青天》橋本愛、《小偷家族》松岡茉優、《美麗人生》常盤貴子及《晨曦將至》蒔田彩珠等合演。故事以京都的藝伎社區為舞台，講述舞伎結束表演工作後，返回稱為「屋形」的宿舍休息，在此擔任廚師的16歲少女季代，負責她們伙食。劇中提到舞伎與藝伎的分別，藝伎是日本傳統的藝術表演者，主要工作是侍候客人的餐飲，必須兼備在宴會上表演舞蹈、唱歌及演奏的才能；舞伎則是未滿20歲的見習生，她們正式出道後便會稱為藝伎。無論在髮型、服裝上，兩者亦有不同。

青森好友京都尋夢

《舞伎家的料理人》前段講述出身於青森的季代（森七菜飾）與小堇（出口夏希飾），放棄升讀高中，離鄉到京都拜師學藝，在一間名為「朔」的屋形定居。「朔」負責人是前藝伎阿梓（常盤貴子飾），她被稱為「梓媽媽」，阿梓的恩師千代（松坂慶子飾）亦曾是藝伎。屋形的舞伎以姊妹相稱，「朔」最資深藝伎是百子（橋本愛飾），她並非居於屋形，仍在「朔」掛牌演出，鶴駒（福地桃子飾）、菊乃（若柳琴子飾）及琴乃（南琴奈飾）則在此居住。

季代與小堇當上學徒不久，屋形廚師因傷辭職，舞伎「無啖好食」。另一方面，季代舞蹈天資不足，被老師要求退學，正當梓媽媽苦惱如何安置季代之際，後者主動表示想為姊妹下廚，製作親子丼（滑蛋雞肉飯）獲讚「平凡但好味」。自此季代成為「朔」廚師，負責一日三餐。

季代擅於家常便飯如烏冬麵、味噌湯及麻糬等，透過下廚畫面，突顯日本人對食物的尊重，季代從購買食材開始，到清洗、切割、烹調，每個步驟都小心謹慎。劇集亦透過料理，帶出季代與小堇之間的深厚友誼，小堇當學徒初期，見到舞伎外出工作前，只吃切成細塊的三文治，原因是不能弄污妝容，於是跟季代約定，將來她成為舞伎，季代便會為她製作一份碎蛋三文治，小堇為了等待這一天，任何人買她三文治都不吃。劇集到了尾聲，小堇出道當天，季代終於守諾，場面感人。劇集又提到季代雖然無法成為舞伎，但她從沒埋怨別人，反而自覺幸運，因為找到終生職業，又謂非常喜歡屋形廚房，藉此道出她愛下廚多於跳舞的真相。

透過劇情認識文化

《舞伎家的料理人》於京都花街取景，一般遊客較少到訪。觀眾可以看到舞伎從練習、上妝、更衣的過程，又提到舞伎表演的禁忌及傳統，如盤起頭髮便不准踏足便利店；為了守護傳統，舞伎不能使用手機，也不可戴眼鏡；若果舞伎要結婚，便要辭職。劇中談到「朔」台柱百子有位感情要好的男朋友，已到談婚論嫁階段，可是百子不想辭去藝伎工作，最終放棄了姻緣。另一方面，吉乃（松岡茉優飾）婚後離開京都，但在夫家找不到歸屬感，於是重返屋形，希望重操故業。這些情節可讓觀眾更了解日本傳統文化。