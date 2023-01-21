新編《無心睡眠》張國榮未曝光錄音 Anson Lo︰哥哥無可取代

Anson Lo表示哥哥是好全面和百變的藝人，是無可取代。

【明報專訊】今年4月張國榮（哥哥）逝世20周年，環球唱片3月推出兩張新專輯《REMEMBRANCE LESLIE》及《REMEMBERING LESLIE》。首張專輯保留哥哥珍貴的錄音聲軌，將多首經典金曲重新改編；重新編曲的《無心睡眠 Sleepless nights Restless heart》，有哥哥從未曝光的錄音聲軌，有別大家熟悉版本，其中一段副歌歌詞「踏着腳在懷念昨天的你」改成「踏着腳在忘掉昨天的你」。

《無心睡眠 Sleepless nights Restless heart》由哥哥生前好友兼御用音樂人梁榮駿主理，編曲注入電子元素，同時保留哥哥型格不羈的魅力。梁榮駿回憶哥哥很享受留在錄音室，研究歌詞，分享對歌曲感覺。有時錄快歌會興奮跳着舞唱，輕鬆又認真，效果好有感覺，榮幸能與哥哥合作錄音。

另一企劃專輯《REMEMBERING LESLIE》集合不同新生代歌手，包括MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、ERROR、炎明熹、《聲夢傳奇2》任暟晴與女團XiX、王丹妮及曾比特等。Anson Lo翻唱《偷情》並填Rap詞，為歌曲注入新元素，向哥哥致意。他表示聽到《偷情》時，腦海已充滿畫面。他說哥哥是好全面和百變的藝人，是無可取代。他今次以新唱法演繹，聲線神秘帶點性感。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com