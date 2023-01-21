MIRROR邱傲然：有工作就做 陳泳伽稱COLLAR沒被負評打擊信心

【明報專訊】MIRROR成員邱傲然（Tiger）與COLLAR成員陳泳伽（Winka）昨日聯同黃妍、黃奕晨及趙善恆出席ViuTV綜藝節目《演奏 1 TAKE過》記者會。識彈結他、打鼓的Tiger在節目試玩新樂器，他否認有音樂天分，「如果我有天分，就已經彈起啦！想學其他樂器外，亦有上堂學唱歌同演戲。（想拍劇集？）希望有，有工作就做，不會揀飲擇食或限死自己」。

約隊友新年飯敘 反應不踴躍

Tiger稱想約MIRROR成員農曆新年飯敘，但隊友反應不踴躍，「在電話群組提議過幾次約新年見，因為除工作外，好難集齊12人，新年打邊爐或打牌都得，大家沒什麼反應，只有幾個人覆，新年願望是成功約齊大家」。提到MIRROR紅館演唱會事故，工程總承辦商「藝能工程」三名職員被落案起訴串謀詐騙。Tiger稱未有留意，案件已進入司法程序，不方便評論。他表示現在專心做好自己，其他事交相關部門處理。

Winka首次主持綜藝節目，試玩樂器後買了一支低音結他，但未有時間學習。她趁農曆新年有半個月假期，打算留家練習，又會行山做運動，因3月演出兩個騷。她透露上周出席活動後，已跟COLLAR成員食飯團年。有網民批評COLLAR現場表演水準未夠班，歌藝麻麻及跳舞不齊。Winka解釋她們未太習慣現場演出，經驗又少，有時又有技術上意外，如耳機有問題，「唱歌是應該多練習，跳舞就要多些默契。我們沒被負評打擊信心，有人肯講代表有人留意」。她表示聽意見OK，有問題可直接改，如批評她樣子就不會理會，因一出世已這樣，不能改變。

記者：林蘊兒