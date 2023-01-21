年紀大怕辛苦 專注培育明日之星 薛家燕賀歲劇《黃金萬両》成暫別作

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）一向給人開心福氣形象，今個農曆新年主演無綫賀歲劇《黃金萬両》，肩負使命帶歡樂給觀眾。她去年夏天拍攝該古裝劇時曾擔心中暑，但跟台前幕後合作開心，辛苦也值得。不過她有感年紀大，未來應該不會再拍劇，專注藝術中心培育明日之星，讚孫仔有唱歌天分，有意栽培。她都想再抱孫，但不會給新抱壓力。家燕姐祝《明報》讀者萬事如意、兔年得意、心想事成、身體健康。

家燕姐相隔多年再拍無綫劇《黃金萬両》於賀歲檔播出，稱公司邀她演出時說：「新年大家都想見到你，會感到開心及好旺財。」令她覺得有個使命，如果能令大家開心，是藝人想做到的事，加上對賀歲劇有興趣，便應承接拍。她喜歡劇集帶出的信息，「是一家人注重和睦相親。如何先得到『黃金萬両』？要經過自己努力及身邊人的扶持及團結合作，我覺得意識好。今次是賀歲劇，劇情亦好配合不同日子，如年三十晚播第一集，觀眾食團年飯時，會看到劇情講我哋食團年飯發生的事，有好多搞笑情節；第二集年初一播就講拜年；年初二可以看到我哋食開年飯有什麼事發生；到年初三赤口會講鬧交，幾特別。」她跟一班年輕演員合作好愉快，大家都有自己獨特的演繹方式，雖然拍攝辛苦但值得。

不停飲水 自備3把風扇

該劇去年夏天開拍，加上是古裝劇，難免辛苦。她說：「拍攝時間較緊張，我們的造型好靚，化妝同整頭方面都好花時間。劇中我飾演萬家拉麵店話事人『萬紫千紅』，每次齊人拍大廳戲，早上5時通告，我住港島區，車程要45分鐘至1小時，所以要凌晨三四點起身，本身又多事務處理，所以睡眠時間不足。還有古裝戲服，雖然監製應承會整薄些，但平時著短袖衫出街都出汗，何况著古裝衫。」問到拍攝最難忘的事？她說：「最難忘是見到逐個逐個中暑，有幾個特約演員及工作人員冧咗，江嘉敏亦試過不舒服。當時我都好擔心，要不停飲水，更自備3把風扇，不用拍攝時，立即除去外面件戲服。那段時間實在太熱，好驚中暑。」

家燕姐表示未來應該不會再拍劇，所以這部是好有紀念的劇集，「我年紀有番咁上下，要顧及身體，不要太辛苦。除非劇本及角色真的好好，時間又不會太辛苦。今次我都好多謝珍姐（曾勵珍）、監製（吳冠宇）好遷就我的時間，還有好欣賞攝影師、燈光師、化妝、髮型配合，聽說拍出來的畫面好靚。劇中三個新抱麥美恩、朱智賢及江嘉敏的造型好靚，但我這個奶奶都不輸蝕」。

工作排滿 無期開演唱會

家燕姐近年減少幕前工作，放多些時間在家燕媽媽藝術中心，「中心好多學員現在都加入演藝圈，我是童星出身，覺得如果小朋友有天分，是需要好好栽培，將來會是明日之星，目前在傳承方面做得不錯。像鍾柔美六七歲便來上堂，還有港姐冠軍宋宛穎、潘靜文及雲浩影等，都是我的學生，見她們有好成績，我都好開心。我的品牌產品亦做得好成功，捱過3年疫情，之前好多停頓的工作要再開始，所以今年會好忙，在內地接的活動及演出已有10多個，還會跟星馬合作做節目，亦有意再出一首新歌。（會否開演唱會？）去年有主辦單位接洽，但因疫情未落實，今年我又無期，如體力應付到，希望兩三年後開。看到現在香港逐漸回復正常，市面再熱鬧起來，大家都好開心，希望香港經濟一路有好發展」。

讚孫仔精靈有唱歌天分

前年孫仔出世後，帶給家燕姐好多歡樂，她說：「孫仔現在識行，會叫媽咪帶他過來見我，又會自己入房搵我。之前我去外地工作，他問家傭姐姐『嫲嫲在哪裏？』見不到會好失望，我會跟他視像傾偈。現在19個月大，識睇『嫲嫲』、『爸爸』及『媽媽』幾個字，看到『嫲嫲』就講家燕嫲嫲，好叻仔，似我細個咁精靈。（會否培育在娛樂圈發展？）他好鍾意唱歌，起碼識唱四五首聖誕歌。我有同新抱講，等他大點，可以來藝術中心上堂，全部免費。她說好，讓小朋友發揮潛能。（會否想再抱孫？）當然想啦！但這兩年疫情，見新抱湊小朋友好辛苦，不想給她壓力，順其自然。」

盼兩女遇到如意郎君

至於兩女兒石祐珊與石耀珠，家燕姐有跟她們說：「喂，唔好咁忙喎！有時間留意吓有無適合的朋友，就帶畀我睇吓，但她們話未搵到，現在工作又好忙，話順其自然。我都不畀壓力，希望她們早日遇到如意郎君。」家燕姐兔年願望是工作順利，還想一家人帶孫仔去日本旅行。

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

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