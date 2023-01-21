女攝影師中道具槍實彈亡 艾力寶雲被控過失殺人

艾力寶雲（右圖）監製及主演電影《Rust》，2021年10月在新墨西哥州片場發生槍擊意外，道具槍上了實彈，導演祖蘇薩受傷，女攝影師夏蓮娜赫晉斯（左圖）更傷重不治。

【明報專訊】《複雜關係》64歲男星艾力寶雲（Alec Baldwin）2021年10月21日在美國新墨西哥州聖達菲市拍攝電影《Rust》，所持道具槍發射實彈令導演祖蘇薩（Joel Souza）受傷及女攝影師夏蓮娜赫晉斯（Halyna Hutchins）死亡，終年42歲。經過15個月調查，艾力及負責片中槍械的立德（Hannah Gutierrez Reed）被檢方正式起訴；夏蓮娜家屬透過代表律師稱對檢方的起訴決定感到寬慰，「沒有人能凌駕法律之上」；美國演員公會則支持艾力寶雲，稱夏蓮娜之死是一場悲劇，認為檢控屬「錯誤及不了解」。

據美媒報道，新墨西哥州聖塔菲地方檢察官艾維斯（Mary Carmack-Altwies）本月19日發表聲明，就夏蓮娜赫晉斯2021年在《Rust》拍攝現場中彈身亡案，稱經過徹底審視證據和新墨西哥州法律後，她稱有充分證據以過失殺人罪起訴艾力寶雲及該片負責槍械的立德；艾維斯強調，在其管轄範圍內，「沒有人能凌駕於法律之上，應該為所有人伸張正義」。她稱事件也許是意外，但不代表不是犯罪，就算沒殺人意圖，但事情已經發生，而且肇因不單純是疏忽而已。

若定罪最高刑罰判囚18個月

身兼電影《Rust》監製及主演的艾力寶雲，與立德將被控兩項過失殺人罪；根據新墨西哥州法律，過失殺人罪屬第4級重罪，若定罪將面臨最長18個月有期徒刑及罰款5000美元（約3.9萬港元）。

據悉《Rust》的助導賀斯（David Halls）已簽署認罪協議，承認對致命武器疏忽使用，以換取6個月緩刑。負責此案的特別檢察官里布（Andrea Reeb）亦在聲明中指出，「如果艾力寶雲、立德及賀斯其中一個做好自己的工作，夏蓮娜赫晉斯今天可能還活着」。里布又表示《Rust》片場確實存在不顧安全的犯罪行為。

據報事發時道具槍由助導賀斯遞給艾力寶雲，並告知無實彈在內，結果卻槍傷了導演祖蘇薩，女攝影師夏蓮娜赫晉斯更成槍下亡魂。

艾力寶雲於事發後的12月接受美國廣播公司（ABC）新聞訪問時曾表示，「有人要為事件負責，但我知道不是我」。艾力堅決否認有扣動手槍扳機，但根據FBI蒐證報告，否定其說法；至於何以會換成實彈，至今仍是個謎。據悉立德的父親Thell Reed是行內非常資深的槍械師，《Rust》卻只是立德第2次擔任槍械領班的電影。

SAG撐艾力 死者家屬支持檢控

美國演員公會（SAG）發聲明力挺艾力寶雲，稱檢查槍械不是表演者的責任，認為事件實屬悲劇，提出起訴是錯誤及不了解拍攝狀况。夏蓮娜赫晉斯逝世時遺下丈夫及年幼兒子，夏蓮娜丈夫透過代表律師表示，多謝聖塔菲警方及地方檢察官經過調查後提出起訴，給予家屬寬慰，他們支持檢控，證明沒有人能凌駕法律之上。