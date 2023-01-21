兩度入選搖滾名人堂 81歲David Crosby逝世

【明報專訊】曾兩度入選搖滾名人堂的1960年代音樂先驅David Crosby本月18日逝世，享年81歲。據David太太Jan所言，David久病離世，並在聲明中表示，「雖然他不再陪伴我們身邊，他慈愛和善良的靈魂將持續引導和激勵我們。他的精神將透過其音樂永存於世」。David Crosby是1960及70年代民歌搖滾的重要人物，是樂隊The Byrds創始成員。卜戴倫（Bob Dylan）所寫的《Mr. Tambourine Man》及Peter Seeger《Turn!Turn!Turn! 》為The Byrds帶來兩個Billboard Hot 100冠軍歌曲。David其後與隊友不咬弦，於1967年離隊，翌年與Graham Nash、Stephen Stills組成樂團Crosby, Stills & Nash（CSN），並參與1969年胡士托音樂節演出，3人又贏得格林美最佳新人獎。Neil Young其後加盟CSN，變成4人樂隊CSNY，並於1970年推出專輯《Deja Vu》，把成績推向高峰。David不時跟隊友爭執，亦曾以個人姿態發展。

David Crosby多年來濫藥，先後於1985年及2004年因藏毒入獄，1994年更接受了肝臟移植手術。其死訊傳出後，Graham Nash、Stephen Stills、Carole King，以及Beach Boys成員Brian Wilson均發文致哀。