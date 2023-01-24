視帝視后炮製許願圖 陳山聰誓追女 江美儀兔氣揚眉

【明報專訊】陳山聰、江美儀虎年在演藝事業上大放異彩，於無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》登上視帝視后寶座，備受肯定。兩人已封定海量利市，將福氣派給同事，亦趁農曆新年炮製「兔年許願圖」迎新歲，向《明報》讀者分享新年願望。陳山聰表示希望追個女，若太太送上兔女BB，是他封視帝的獎勵；江美儀表示相比覓得如意郎君，寧願在事業上繼續衝刺，掙到盆滿缽滿。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳山聰表示已故公公是書法家，媽媽亦寫得一手好字；江美儀畫功了得人所皆知，早前更聯同好友梁洛施以佛像畫作參展。他們決定來一次視帝、視后crossover送虎迎兔，於大紅紙上合力繪畫「兔年許願圖」， 望大筆一揮，年頭旺到年尾。江美儀先起筆畫玉兔，她將玉兔命名為「兔氣揚眉」，寓意兩人終可以吐氣揚眉。

望拍住上登台

陳山聰大讚視后畫功勁，建議將兔年願望圍着玉兔寫滿，江美儀自嘲字體跟小學時無分別，保持年輕。兩人坦言搵錢最實際，隨即寫上數個「登」字，望兔年拍住上登台，登遍全世界，不論廣告、電視、電影都好，總之長拍長有。陳山聰說：「我們在新劇《隱形戰隊》雖然有對手戲，但實在太少了，希望下次可以由頭帶到尾，有多些對手戲。」

最緊要盆滿缽滿

他們同認為封視帝、視后並不代表登頂，得獎只是過程，達到其中一個點，是好彩揭到好靚的一頁，所以要更加努力，希望揭下一頁的時候好過這一頁，可以得獎亦關他們是跑友事，因同樣都是充滿正能量的人。

江美儀說：「我開始跑步就是因為疫情，驚覺健康很重要，無工開時沒選擇留在家中怨天尤人，而是選擇跑山；跑步可以令人身心舒暢，很正能量，兔年我想挑戰到日本參加馬拉松，以及一嘗登上富士山的滋味。」可希望兔年跑出個姻緣？她說：「唉！跑咁多年都無，有無都好，最緊要開心囉！有時有又煩、無又煩，這兩年真的坐得太耐，最緊要盆滿缽滿，緣分呢啲嘢，幾時都可以有。」

湊個「好」字已足夠

陳山聰表示兔年除了身體健康，最希望追個女，笑言寫上「一索得女」就是要畀壓力老婆。他說：「想要咗好耐，兒子Jaco出世前，別人問我想生仔定女，我都坦白講好想要個女，不過兒子出世後都好好，大家都見到我有幾大嘅父愛，亦都無話失望及埋怨點解唔係女。既然攞咗個大獎，老婆無得say no啦！兔女或龍女都好，我都會盡力，希望快啲，雖然忙於開工，但唔緊要，Jaco都是在我拍《大步走》時跑番嚟，覺得湊到一個『好』字就最好，亦都足夠了。」

場地：王家沙·花樣年華

陳山聰/髮型：Seiko Sin Hair @ Hair Culture

化妝：Chloe Yu

服裝：Dunhill

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