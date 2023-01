笑台灣網民鬧人唔到肉 馬米高「恭喜發How」賀新春

【明報專訊】今日是年初三赤口,去年轉到台灣讀碩士的馬米高(Michael)十分應節,皆因他「鬧」出香港,先後評論台灣網紅鍾明軒的英語發音,以及在咖啡店就mug在當地稱為「馬克杯」的不解,掀文化衝突,惹台灣網民不滿被狂鬧,甚至叫他滾回香港。

馬米高仍會在台灣繼續兩年碩士課程,今年會在當地的中學教英文,多了解台灣學生的學習過程,還有拓展華語市場的大計。農曆新年他親自寫揮春「恭喜發How」與「Be Your Best Self」,走到台灣的地標前拍照。

「能釋放自己發姣 要恭喜」

馬米高說:「我唔係亂寫,『Be Your Best Self』就是做最好的自己、勇敢地活出自己。至於『恭喜發How』,我在H加了$,有發財意思,『How』是姣的諧音,並非每個人都可以發姣,不理會別人目光,能釋放自己發姣,真的要恭喜!」

馬米高自小多鬼主意,小時候經常被大人鬧,農曆新年最常聽是要幫他提早「開年」。他笑說:「估唔到長大後這些成為我的專長,我唔認為自己是亂噏,只是我有不同思考。在傳統的家庭,不能跟別人不一樣,但突出自己是我的專長。why fit in when you were born to stand out,我在美國進修時創造了『馬法拉』這個角色引起迴響,有人誤會我喜歡扮女人,要澄清扮女人不是我的興趣,因為有人鬧我扮女人,我就刻意要為馬法拉這個角色行出來。在美國進修戲劇的旅程,是我的人生轉捩點,我敢發姣, 行動證明人可以有不同的可能。」

自覺是香港明星

提到他在台灣掀起的文化衝突,他說:「我的風格與別不同惹衝突,被台灣網民鬧是好事,因為他們之前不認識我,不了解我的表達方式。他們不屑我自稱香港明星,認為我自大,其實這是自信表現,我覺得自己係明星。才幾個月,已增多了兩三成台灣粉絲,我在台灣傳媒的曝光率也不少。」

馬米高又說:「香港粉絲不用為我擔心,我要多謝香港網民,在過去幾年對我的支持與『鞭策』,訓練我有很強大的心臟。香港網民VS.台灣網民,前者完勝,相比較下,我覺得台灣網民鬧人唔到肉,太有禮貌、太婉轉及太可愛了!(會否調整適應當地文化?)我可以調整,最近已沒有焫火頭,但不會改變風格迎合市場。」

記者:唐嘉晞