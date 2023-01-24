笑台灣網民鬧人唔到肉 馬米高「恭喜發How」賀新春

【明報專訊】今日是年初三赤口，去年轉到台灣讀碩士的馬米高（Michael）十分應節，皆因他「鬧」出香港，先後評論台灣網紅鍾明軒的英語發音，以及在咖啡店就mug在當地稱為「馬克杯」的不解，掀文化衝突，惹台灣網民不滿被狂鬧，甚至叫他滾回香港。

馬米高仍會在台灣繼續兩年碩士課程，今年會在當地的中學教英文，多了解台灣學生的學習過程，還有拓展華語市場的大計。農曆新年他親自寫揮春「恭喜發How」與「Be Your Best Self」，走到台灣的地標前拍照。

「能釋放自己發姣 要恭喜」

馬米高說：「我唔係亂寫，『Be Your Best Self』就是做最好的自己、勇敢地活出自己。至於『恭喜發How』，我在H加了$，有發財意思，『How』是姣的諧音，並非每個人都可以發姣，不理會別人目光，能釋放自己發姣，真的要恭喜！」

馬米高自小多鬼主意，小時候經常被大人鬧，農曆新年最常聽是要幫他提早「開年」。他笑說：「估唔到長大後這些成為我的專長，我唔認為自己是亂噏，只是我有不同思考。在傳統的家庭，不能跟別人不一樣，但突出自己是我的專長。why fit in when you were born to stand out，我在美國進修時創造了『馬法拉』這個角色引起迴響，有人誤會我喜歡扮女人，要澄清扮女人不是我的興趣，因為有人鬧我扮女人，我就刻意要為馬法拉這個角色行出來。在美國進修戲劇的旅程，是我的人生轉捩點，我敢發姣， 行動證明人可以有不同的可能。」

自覺是香港明星

提到他在台灣掀起的文化衝突，他說：「我的風格與別不同惹衝突，被台灣網民鬧是好事，因為他們之前不認識我，不了解我的表達方式。他們不屑我自稱香港明星，認為我自大，其實這是自信表現，我覺得自己係明星。才幾個月，已增多了兩三成台灣粉絲，我在台灣傳媒的曝光率也不少。」

馬米高又說：「香港粉絲不用為我擔心，我要多謝香港網民，在過去幾年對我的支持與『鞭策』，訓練我有很強大的心臟。香港網民VS.台灣網民，前者完勝，相比較下，我覺得台灣網民鬧人唔到肉，太有禮貌、太婉轉及太可愛了！（會否調整適應當地文化？）我可以調整，最近已沒有焫火頭，但不會改變風格迎合市場。」

記者：唐嘉晞