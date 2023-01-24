黃子華瞓醒開年有驚喜 《毒舌大狀》3日票房衝破1500萬

【明報專訊】黃子華主演的電影《毒舌大狀》於賀歲檔上映，硬撼同期張敬軒（軒仔）《超神經械劫案下》及甄子丹《天龍八部之喬峰傳》。黃子華挾《飯戲攻心》7700萬票房餘威，《毒舌大狀》年三十開畫，觀眾已蜂擁入場，一睹「子華神」如何唇槍舌劍的風采，上映短短3日（截至23日大年初二中午），票房已衝破1500萬大關，氣勢如虹。黃子華獲知好消息後，立即在社交網留言：「瞓醒開年已經1500萬，唔還番啲嘢咪好契弟？」即轉發2018年推出的賀年歌《利是屬於你》慶祝，並跟大家拜年。《超神經械劫案下》票房亦直逼700萬。

記者：鍾一虹

黃子華為了力谷新戲《毒舌大狀》票房，連日發動攻勢，年三十晚更親身入場支持，並在社交網貼出戲票，寫道：「20年無睇過午夜場，祝各位新年快樂，百毒不侵！」前日大年初一再發靚仔賀年照，跟廣大市民拜年，祝大家「毒當一面」，還自嘲：「我知道呢個賀年樣散發住淡淡的尷尬，但係真心祝大家新一年平安又刺激。（後加：平安又刺激，睇毒舌大狀咪得囉！真係一個天才）。」並附上哈哈笑的emoji。

軒仔落力謝票 3日跑逾50場

《超神經械劫案下》張敬軒（軒仔）與《喬峰傳》甄子丹，面對「子華神」這勁敵亦不容有失，各自落力為電影宣傳。首次擔正賀歲片的軒仔近日緊張得睡不好，但仍十分賣力，3日內共跑了逾50場謝票，他稱戲中飾演解款員有句口號「用心守護，拚死捍衛」，希望大家留意，「在我們成長過程當中，沒有人說給我們聽成長的代價，就是有些東西會慢慢失去，要接受一些無奈的事實。但我相信在我們共住的世界入面，依然有很多的價值觀，或者自己人生覺得應該要堅持的地方，希望可以提醒大家，無論在生活、工作及感情上遇到什麼挫折，都一定要用心守護」。

軒仔除了不停謝票，還組成「超神經拜年團」拍攝節目，跟戲中演員王菀之（Ivana）、洪嘉豪、白只及楊天宇等大玩遊戲及拜年；首先是打麻將，由於不斷加入騎呢規則，眾人又不停說古靈精怪的英文，場面十分搞笑，最後軒仔勝出牌局。接着玩「械劫龍門」遊戲，軒仔當球證，3人一組，每人腰間繫上掃把，掃把將足球掃入對方龍門，限時10分鐘，最終楊天宇、洪嘉豪及郭思一隊以二比零勝出。

甄子丹向太太派心心示愛

甄子丹在大年初一連出兩個Post，包括在戲中的大俠造型，以及坐在戲院粉絲中間吃飯的謝票相，寫道：「工作關係再次不能與太太（汪詩詩）吃團年飯，總覺得好鬱悶，昨晚還在跑電影院謝票！孩子們長大後走自己的路，仍陪伴着自己的還是另一半。」並派心心向太太示愛。昨日年初二，甄子丹再發兩個Post，彈奏《兩忘煙水裡》及寫上「福」及「兔氣揚眉」揮春。