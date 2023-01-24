【開箱】《超神經械劫案下》 村民變善欠鬼影 再度改編更好或壞？

【明報專訊】賀歲片《毒舌大狀》上周六（21日）開畫，口碑帶動下票房一枝獨秀；《超神經械劫案下》由張敬軒、王菀之、魏浚笙與白只主演，應智贇繼去年《深宵閃避球》後再次擔任導演。跟《毒》片一樣，《超》片也非傳統賀歲片類型。莫非經過3年疫情，新春檔期電影已百無禁忌，不忌諱談及命案？

私吞鑽石 誤闖神秘村莊

《超神經械劫案下》講述解款員有成（張敬軒飾）、啫喱（洪嘉豪飾）、豬紅（歐陽仲豪飾）及新丁企鵝（魏浚笙飾）負責押解一批鑽石，怎料途中遇到以和尚（白只飾）為首的劫匪，忠心又熱血的企鵝拚死反抗，混亂之際，劫匪內鬼啫喱挾鑽潛逃，途中誤闖阿爺笏村。和尚把有成等人帶回給頭目黎總（麥浚龍飾）發落，後者扣留豬紅作人質，要和尚、有成、企鵝尋回失鑽。三人追蹤啫喱至阿爺笏，遇上黃姑（王菀之飾）等舉止奇怪的村民，鬧出笑話之外，也接二連三發生靈異事件。

此片原著是2004上映的韓國電影《我們全村都不是人》，2021年台灣曾翻拍成《詭扯》，由陳柏霖主演，獲金馬獎8項提名，並由劉冠廷捧走最佳男配角獎。《超神經械劫案下》已是第二度改編，三個版本走黑色喜劇路線則不變。根據製作資料，應智贇自言首次改編電影劇本，難度在於如果照辦煮碗翻拍，沒什麽意思，他認為改成港版，就要有香港味道。不過地理而言，韓台兩地面積寬廣，較容易說服觀衆隱世村莊的存在。以此而言，此片沒給韓台兩個版本比下去，幾個高空俯瞰鏡頭，避重就輕，也拍出南大嶼山之美；只是村民打扮刻意及美化，不及《詭扯》的鄉村寫實與地道。

（下文劇透）《我們全村都不是人》「黑吃黑」的是黑幫，《詭扯》換成警察，來到《超神經械劫案下》變成解款員，後者還要把劫匪加進解款員當中一起入村，之後又改邪歸正。韓台版黑幫/警察，與村民從頭到尾對立；《超》片尾段，當有成、啫喱、企鵝及和尚發現真相，出於善念，與黃姑等村民連成一線，對付黎總派來荷槍實彈的手下，就跟韓台兩個版本變得很不一樣。也許為了遷就賀歲檔期，韓台版的女鬼嚇到幾個闖村主角三魂不見七魄，卻分別從村民手裏拯救了他們。《超》片把「女鬼」變成幼受家暴的自閉女孩，村民也由惡人變成善心，為了守護村莊才會錯手殺人，並且一直待阿芝如己出。

裸跑戲分 韓台港三版重點

比起韓台版，港版笑料不少，雖然未至拍案叫絕，甚至很多幾無厘頭，譬如啫喱跟兄弟說如何在河邊如廁後失去鑽石，提及河童、財神等來奪取的天馬行空，年三十下午所看的一場，觀衆就反應不一。《超神經械劫案下》中飾演村民之一的黃正宜（阿正），對肌肉男春心蕩漾，帶來笑點，也似按照她平素的「癡女」形象來設計角色。扮演黑幫的白只，表現突出，笑點也多，他心急要尋回鑽石趕及出席黑幫電影節的一段，不曉得是否戲迷編導的夫子自道。飾演黎總的麥浚龍戲分不多，故意壓低聲線演漫不經心又心狠手辣的黑幫大佬，帶來驚喜與笑位。在《飯戲攻心》多笑點的王菀之，今次可能受角色所限，兩片表現有差異；其角色在韓台版本是男性，並且非善類，她在片中卻由始至終嚴拒貪念，是此片另一大改動。事實上「做個好人」，也是《超》片宏旨，由企鵝到黃姑莫不如此。

韓台港三版均不缺幾名男角田中裸跑戲分，《超神經械劫案下》更以此為宣傳重點。當中以韓版把裸跑解釋得較合理，《我們全村都不是人》英語片名《Sisily 2km》，在國際發行時改為《To Catch a Virgin Ghost》，正是配合片中內容，講述幾名男主角見到女鬼嚇怕了，聞說處女鬼害怕男性下體，於是脫光衣服逃跑，在田中遇見村民又換成步操。後來女鬼救了男主角洋一，還為他療傷；本是黑幫的洋一，見識過很多惡人，反認為村民等人，比女鬼更可怕。《詭扯》較貼近韓版原著，加插不少在地元素，而且好人角色有限，集中描述村民之惡；與原版不同的是，主角陳柏霖發現鬼也撒謊，被對方欺騙。

上映日期：1月21日