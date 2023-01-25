演文戲觀眾不受落 59歲甄子丹五勞七傷堅持繼續打

【明報專訊】甄子丹自導自演的《天龍八部之喬峰傳》於賀歲檔硬撼張敬軒《超神經械劫案下》和黃子華《毒舌大狀》；《超》片昨日累積900萬票房，《毒》片破2000萬。《喬峰傳》在港票房雖被拋離，但在星馬上映數天不斷報捷，成馬來西亞賀歲片冠軍、新加坡港產賀歲片冠軍；內地3網上平台愛奇藝、騰訊視頻及優酷搜尋榜（截至前日）穩佔電影榜Top 1。甄子丹接受《明報》專訪時，稱今年7月「登六」，豁達面對票房輸贏。拍動作片逾40年的他，其間曾嘗試拍文戲轉型，不做「宇宙最強」，惜觀眾不受落，甄子丹欣然接受，繼續當動作演員至觀眾不喜歡看便退下。

甄子丹承認現在面對得失心態如戲中喬峰般豁達，不介意票房輸贏，對於《毒舌大狀》的黃子華挾上部《飯戲攻心》票房7700萬餘威，會否擔心被比下去，票房失利又遭抨擊？甄子丹認為無得驚，亦不介意輸贏，「大家戲種不同，子華當然有他的實力，加上累積《飯戲攻心》票房佳績，大家會想睇《毒舌大狀》。不喜歡睇甄子丹的動作片，永遠都不會睇，喜歡的，就會來睇今次甄子丹搞什麼？希望過年大家部部都睇，重現當年香港電影百花齊放景象」。

以往很介意輸贏的甄子丹承認當時未成熟，「我的電影都曾經贏過，輸下有咩所謂。《喬峰傳》是三大網上平台聯乘作品，我的定位是希望全世界欣賞到甄子丹新的動作片。（輸了也沒所謂？）沒所謂，不是輸就是贏」。

欣慰60歲仍有戲拍

甄子丹欣賞喬峰這個人物可以抵擋任何輿論和承擔壓力，懶理別人說什麼，淡然面對，「其實歷史一直如此，人未必睇得那麼通透，可能聽到一些信息便信以為真，人云亦云」。現實生活中，甄子丹直認以前後生面對輿論和壓力都很介意，尤其是無中生有，始終人有情慾，會嬲會笑，但隨着年紀愈來愈大，今年「登六」的他，現在面對事情豁達很多，「我不能夠話完全睇開，是不自覺地慢慢累積，幾欣慰是我今年60歲，但好好彩仍有戲拍，未被觀眾遺棄」。他認為感恩很重要，當懂得感恩和珍惜擁有的東西，活在當下，已是放下。

對於之前的種種抨擊，指他上一部監製兼主演的電影《搜救》票房失利，《喬峰傳》被迫由大銀幕轉到網大上映，甄子丹沒半點憤怒，「一笑置之，點講得清，此片一開始就是網大投資，我不覺得在網大上映是失禮，拍電影目的是希望有更多人看到自己的作品，網上傳播力很大，盡量用正面角度去睇，會開心一點」。

曾想55歲退休

甄子丹拍動作片逾40年，拍到五勞七傷，問何時退下來，不再拍動作片？他承認有想過，但遺憾市場不容許他做這件事，「不是用負面態度再去講《搜救》，原來觀眾不喜歡我演文戲，喜歡睇我打得好勁的動作戲，我完全可以接受，無理由刻意不讓觀眾睇」。覺得可以拍到幾多歲？他說：「以前我跟太太講過好多次，話拍到55歲就退休，幾年前我拍《大師兄》就是本着這想法，自己演少一點，帶些新人，但事實證明市場仍想睇甄子丹打，所以沒必要不打，我現在還打得兩下，當我感覺到觀眾不再喜歡睇我，就唔好阻住地球轉啦。」

甄子丹從來沒有想過演金庸武俠小說《天龍八部》筆下的喬峰，全因機緣巧合，在毫心無理準備和欲望下，王晶突然提出由他演這個人物，甄子丹說：「幾年前王晶找我拍《追龍》演跛豪，當時我在多倫多拍攝西片，由於想不到新的角度去演繹，心裏卻有欲望，足足考慮了3個月才答應演出。」

是否因為呂良偉當年演的跛豪太經典？他說：「都是，亦因太過經典，令我更加想演這個人物，托賴出來反應不錯。」他認為無論演員和導演都要勇於嘗試及探索，不擔保一定成功，但畏縮就停滯不前，所以他決定拍《喬峰傳》後，便不停反覆構思怎樣拍、怎樣演。

以觀眾角度出發

甄子丹不擔心現在推出古裝武俠片，會被批評過時，認為最重要清新，他稱《喬峰傳》完全不是過往的經典武俠片，「以前的武俠片，大家都睇過，徐克執導的我都演過幾部，今次重新拍攝，我墮入觀眾心態去思想，點解現在年輕人喜歡睇Marvel電影，就是夠直接，所以我在設計動作場面上，從我覺得打得夠不夠勁、睇得興奮和毛管戙，有新的視覺享受便足夠，沒想過要拍一部驚世巨著，太過複雜，信息深到大家都睇唔明的戲」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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