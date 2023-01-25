無懼拜年被追問姻緣 容祖兒備標準答案「隨緣」

【明報專訊】一身桃紅色打扮的容祖兒昨日到沙田馬場出席「農曆新年賽馬日」，以勁歌熱舞帶動全場氣氛，吸引大批粉絲到場支持，祖兒祝福大家身體健康，兔年行好運。近日氣溫驟降，祖兒穿露腰裝不怕凍嗎？她笑說：「其實已穿多了，本來沒有底衫的，但覺得危險，安全起見加了。」自稱「盲選」派的祖兒，表示在農曆新年賽馬會落注碰碰運氣，平時耐不耐也會跟朋友一起夾份買馬，雖然不懂，但覺得很好玩。

靠惠英紅發新年財

日前祖兒到老闆楊受成屋企拜年，有冇發新年財？她笑稱未見過老闆屋企好似花墟那麼多人，只玩了一鋪魚蝦蟹，由於人太多擠不入，最後由惠英紅出手相助，從人群中迫入賭台瞓身幫她落注，「買了500蚊蟹，開了兩隻蟹，最後贏了1000蚊」。問到誰是大贏家？祖兒說：「沒有大贏家，個個都贏，阿Sa（蔡卓妍）做莊，為人民服務，本錢由老闆出。」祖兒稱新加盟公司的Gin Lee（李幸倪）當晚也有出席，非常齊人，大合照都影了4輪。

祖兒透露農曆新年後會繼續留港，3月和4月先後到新加坡和澳門開騷，跟住籌備香港的全新演唱會。提到拜年會否被追問姻緣？祖兒稱已有標準答案，「隨緣，搵日啦，我們有一個group，成班冇幫襯的人都是用這個標準答案」。

準備入戲院「賞月」

被問到入場支持了張敬軒（軒仔）首度主演的賀歲片沒有？祖兒表示一定會捧場。特別留意裸跑一幕？她一臉愕然：「真的嗎？我之前去看他演唱會，已發現他的屁臀挺了很多，原來是為套戲練臀，沒想到新年流流有得賞月。」軒仔說為藝術犧牲博攞獎？祖兒笑說：「就憑他一個臀？好吧，希望他的票房攞到好成績，跟住再攞金像獎影帝。」祖兒希望之後有機會與軒仔拍戲，什麼片種都好。

談到好姊妹鍾欣潼（阿嬌）日前生日，祖兒表示已買了生日禮物送給對方。對於阿嬌被指纖瘦了很多，她笑稱阿嬌終於「醒番」，現在簡直索爆，「我最後一次見她時，我跟她說那麼靚，不要再讓條腰走了，她說終於明白，知道要怎麼做」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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