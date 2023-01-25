公司被指拖欠編劇酬金 古天樂委託律師行回應指控

【明報專訊】「香港編劇權益聯盟」前日於facebook專頁發文，以電影項目《紙皮婆婆》不公真相為題，要求與電影製作公司「天下一電影」老闆古天樂（古仔）直接對話，古仔方面昨日已委託律師行回應。律師行指「天下一」從2022年5月至10月期間，一直與《紙皮婆婆》編劇兼導演任俠尋求解決，雖然感到對方強詞奪理，亦一直忍讓。至2022年10月31日，仍希望雙方能和平解決，並提供解決協議書草稿，惟未有收到回覆，對前日的公開信指控感錯愕和遺憾。

在編劇合約問題上，「天下一」委任編劇舒琪，而任俠是舒琪推薦的。「天下一」2008年底與舒琪先生簽訂電影編輯及電影監製合約，以及與任俠簽訂電影導演合約，並按該3份合約分別支付相關期數的酬金。任俠參與該項目劇本第一稿創作，由舒琪向他支付了67,500元酬金，這是他們之間的合作協議，故對任俠指「被排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超過三年」之說，根本與「天下一」無關。

「天下一」再就「獨佔百萬首獎獎金，獎金去向含糊不清」控訴澄清，表示以製作公司身分報名參加金馬創投會議企劃案，提交資料包括《紙皮婆婆》劇本第二稿、導演、製片及製作公司等，最終獲100萬台幣（約25萬港元）獎金，扣除稅款後實為80萬台幣（約20萬港元），該獎金是大會提供予公司的，由於任俠要求分獎金沒有先例，「天下一」經與大會接洽，大會指明已撥款之現金獎不會收回，「天下一」決定不扣除任何製作前期支出，將獎金平均分配給「天下一」、製片、任俠導演及舒淇編劇4個單位，但任俠要求分取一半獎金，把舒琪排除在外，更提出以1000元港幣回購劇本，令「天下一」大惑不解。2022年10月，「天下一」表明可考慮以成本價（只包括已支主創費用）轉讓《紙皮婆婆》項目，任俠沒有回覆，選擇在3個月後公開發文。

娛樂組