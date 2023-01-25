《奇異女俠玩救宇宙》11項提名領跑奧斯卡 楊紫瓊姬蒂白蘭芝爭金像影后

《奇異女俠玩救宇宙》獲得今屆最多11項提名，楊紫瓊首次入圍即角逐影后。

【明報專訊】第95屆奧斯卡將於3月13日（香港時間）舉行頒獎禮，昨晚率先公布提名名單，《奇異女俠玩救宇宙》獲得最佳電影、導演、女主角、男女配角及原創劇本等11項提名，《伊尼舍林的女妖》和《西線無戰事》各得9項提名緊隨其後，而楊紫瓊跟另一位出爐金球獎影后《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）再度碰頭，爭奪最佳女主角寶座。

美國影藝學院昨晚請來《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）與《人工殺姬》艾利森威廉斯（Allison Williams）宣讀提名名單，賽前被視為熱門的《奇異女俠玩救宇宙》結果不負眾望，將會跟《西線無戰事》、《阿凡達：水之道》、《伊尼舍林的女妖》、《貓王》、《法貝曼：造夢大師》、《Tar》、《壯志凌雲：獨行俠》、《上流落水狗》及《Women Talking》競逐最佳電影大獎。

女導演交白卷

《奇異女俠玩救宇宙》關家永與丹尼爾施奈特（Daniel Kwan and Daniel Scheinert）亦將與《伊尼舍林的女妖》馬田麥當奴（Martin McDonagh）、《Tar》托迪菲爾德（Todd Field）、《法貝曼：造夢大師》史匹堡（Steven Spielberg）及《上流落水狗》魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）爭奪最佳導演殊榮。值得一提的是，過去兩屆均由女性電影人奪得最佳導演，包括去年的《犬山記》珍甘比恩（Jane Campion）及前年《浪跡天地》趙婷，今屆卻連提名都欠奉，未知會否惹起性別歧視的爭議。

演技獎項方面，《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊首次角逐金像影后，再跟「宿敵」姬蒂白蘭芝碰頭，加上《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、《法貝曼：造夢大師》米雪威廉絲（Michelle Williams）及《To Leslie》安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough），難言穩操勝券。影帝則是《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）跟《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）、《Living》標尼爾（Bill Nighy）及《Aftersun》保羅麥斯卡（Paul Mescal）之爭。

《奇》片飾演楊紫瓊老公的關繼威順利入圍最佳男配角，卻遭《伊尼舍林的女妖》班頓基臣（Brendan Gleeson）和巴利基奧漢（Barry Keoghan）夾擊；至於扮演楊紫瓊女兒的許瑋倫及稅局職員珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis），同時角逐最佳女配角，她倆的對手包括憑《黑豹2：瓦干達萬歲》成為奧斯卡史上首位角逐演技獎的Marvel演員安芝娜貝茜（Angela Bassett）。

《分手的決心》落選

德國反戰片《西線無戰事》上周以14項提名揚威英國BAFTA，在奧斯卡入圍名單亦成績理想，獲得最佳電影、改編劇本等8項提名，並跟印度片《革命雙雄》及阿根廷片《阿根廷1985》爭奪最佳國際電影獎，遺憾的是湯唯主演韓片《分手的決心》落選。