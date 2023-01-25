【開箱】《靜_E》 姜受延遺作 超越時代與科技的母女情

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月20日推出韓國科幻片《靜_E》，由《屍殺列車》延尚昊自編自導，《地獄公使》金賢珠、《梨泰院Class》劉慶秀及《種女》姜受延合演。電影以人工智能的機甲戰爭作包裝，表面上跟港產《明日戰記》相類似，說的卻是超越時代與科技的母女情誼，劇本質素難以相提並論。

女戰士淪植物人

《靜_E》講述2194年地球受到極端氣候變化影響，人類移居外太空，結果在這個「避難所」爆發內戰。身手不凡的僱傭兵尹靜依（金賢珠飾）打過無數勝仗，直至某次任務失敗，淪為植物人。人工智能開發公司克羅諾德複製尹靜依的腦部，藉以製造人工智能戰士。35年後，尹靜依女兒尹書玄（姜受延飾）加入克羅諾德，成為人工智能戰士計劃「靜_E」的高級研究人員。可是計劃遇到瓶頸，複製人總是無法通過模擬測試。與此同時，由於內戰即將結束，克羅諾德決定放棄「靜_E」計畫，轉做其他研究。尹書玄得悉公司決定，誓要拯救母親僅有的意識。

電影最大看點是人工智能機械人「靜_E」，無論動作或表情都很人性化，甚至讓人感覺「靜_E」不是機甲而是人類。機械人由金賢珠扮演，它受傷會感到痛楚，甚至流出象徵血液的白色液體，更易惹起觀眾共鳴。

有特技亦有劇情

戲中不乏機械人戰爭場面，整個2194年的未來世界，亦由電腦CG特技製作，效果媲美荷李活科幻電影。據悉電影製作費高達200億韓圜（約1.27億港元），估計特效支出佔大比數。由於新片由Netflix投資，製作公司毋須擔心票房。相比去年刷新票房紀錄的本地科幻片《明日戰記》，機甲戰爭場面跟《靜_E》不相伯仲，但故事內容卻不及韓片完整和紮實。

《靜_E》片長98分鐘，一半時間在說故事，細訴母女的跨時代感情。戲中講述尹靜依去打仗，不是為了做英雄，而是為了讓女兒尹書玄在和平世界生活，加上女兒體弱多病，急需醫療費。尹靜依變成植物人後，把腦袋賣給人工智能開發公司，換取家屬的生活費。該公司因擁有尹靜依腦袋的版權，或隨時被開發成為性商品，因此激發尹書玄解救母親的腦袋。她又發現機械人無法通過模擬測試的原因，是因為無法激活腦中的「未知區域」，而影響這區域的主要因素就是母愛。

女主角去年病逝

電影講述人類存在價值的意義，百多年後地球科技發達，只要複製腦袋並配上義肢，記憶、知識與情感就可以延續下去，感覺就似長生不老。可是這種技術並非人皆可擁有，因要向人工智能開發公司支付龐大費用，而且複製還要分等級，暗諷資本主義下的階級觀念。由此可見《靜_E》並非單純科幻動作片，兼備啓發性及創意，證明機械人大戰的官能刺激雖然吸引，還需故事支撐才有追看價值。

演員方面，金賢珠與姜受延皆是實力派女星，前者較多拍劇，代表作有《玻璃鞋》及《燦爛人生》；後者去年不幸病逝，曾經憑《種女》贏得第44屆威尼斯影展最佳女主角，但她在《靜_E》上架前，已有近10年沒拍戲。話雖如此，姜受延在戲中細緻表現沉默寡言的女兒角色，金賢珠也演活有感情的機械人。回顧延尚昊的作品，大多以女性角色作主導，如《屍殺列車》金秀安、《謗法》鄭知蘇、《地獄公使》金信祿等，《靜_E》亦不例外，透過金賢珠與姜受延表達母女感情，令人動容。