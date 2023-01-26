梁超怡邢慧敏期待拍劇獻熒幕初吻 林鈺洧冀遠離是非 父母一團和氣

【明報專訊】應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍暨最上鏡小姐梁超怡及友誼小姐邢慧敏，齊齊化身可愛賀年兔應節，並即席揮毫寫揮春祝福《明報》讀者金「鈺」滿堂、心曠神「怡」、送虎「邢」兔。當選後有不少是非的林鈺洧，希望新一年負面新聞統統掃走，父母一團和氣。梁超怡和邢慧敏盼能一嘗拍劇滋味，還諗定熒幕初吻對象。

林鈺洧、梁超怡和邢慧敏對自己的作品要求非常高，拿起毛筆寫完一張又一張，誓要寫到滿意為止，一點都不怕沾到墨水，林鈺洧使出絕招「潑墨」，令揮春更有氣勢；寫得似模似樣的她，原來首次寫毛筆字，還自覺寫得幾靚。邢慧敏透露學了書法一年，希望透過練毛筆字訓練寫字和耐性，寫毛筆字還帶給她放鬆感覺；梁超怡笑稱上一次寫毛筆字已是小學，覺得很有難度。

梁超怡難得在港度歲

談到各人的新年習俗，林鈺洧表示小時候跟母親生活，對方較西化，所以不太注重團年飯和派利市等傳統習俗。直至她長大搬出來住後，每到新年會邀請一大班朋友到屋企食團年飯，「大家一齊食盆菜，我會煎年糕、蘿蔔糕，還有炮製我拿手的煲仔飯。食完之後我們會一齊飲吓酒和打牌。」她農曆新年最期待是𢭃利市，看到利市塞滿袋的感覺很開心，然後會把利市錢壓到年尾先用。

自小移民美國的梁超怡表示對農曆新年印象已非常模糊，以往回港都是暑假，唯一記得就是𢭃利市，難得今年可以在港度歲，期待𢭃很多利市和品嘗賀年食品。邢慧敏自言新年最享受與朋友共聚，通常會在初三赤口不宜去別人家拜年這天，相約朋友到她的工作室一齊玩和食盆菜。

林鈺洧展真我 使人改觀

身為林俊賢女兒、星二代的林鈺洧去年當選後，父母就當年家暴一事隔空互相指控，引發「羅生門」事件，夾在中間的她無辜成磨心，加上傳出連串負面新聞，令她形象受損不開心，不過令林鈺洧開心的是，公司同事認識她之後都說，她並非報道所寫的性格，「他們說報道對我真的有影響，所以我會更加努力，讓大家看到我的真實性格」。真實性格是怎樣？她笑說：「沒有報道寫的那麼衰。」

新一年，林鈺洧希望父母一團和氣，所有是非離她而去，順利平安、心想事成、事業步步高陞，「完成港姐任務後，希望可以嘗試不同發展，例如拍劇、主持和司儀，拍劇要我演什麼角色都可以，醜角都無問題，最緊要突破自己」。

邢慧敏願為節目上山下海

梁超怡表示去年除難忘參選港姐外，更沒想到碰巧兒時參演過的電影《無間道》20周年，能獲邀出席慶祝活動感榮幸。最近她率先彈出，拍攝無綫真人騷節目《不可能任務2》，梁超怡承認心情很緊張，始終是處女作，拍攝時難免有點怯，又擔心要否顧及港姐形象，幸好經導演和前輩提點，讓她可放鬆投入拍攝，「除了真人騷外，希望今年有多些工作，有機會參與拍劇和廣告」。邢慧敏亦最想拍劇，對主持和綜藝節目都感興趣，自言玩起來可以很癲，上山下海都沒有問題，又可讓觀眾看到她真實性格。

3港姐目標都是拍劇，問她們想將熒幕初吻獻給公司哪名男同事？有拍劇經驗的林鈺洧笑稱已獻出熒幕初吻，不過若揀演熒幕情侶，她希望另一半是林盛斌（阿Bob），喜歡他肥嘟嘟，有親熱戲都可以。邢慧敏比較花心，說喜歡年輕丁子朗、搞笑阿Bob和佬味苗僑偉，3個都可以，「其實馬國明天然呆都很cute，但他剛訂婚，所以不好意思講」。梁超怡揀黃宗澤，稱對方不但靚仔，演技好工作又認真。

記者：陳釗