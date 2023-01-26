幾十年冇拍親熱戲 薛家燕咀李成昌怕醜面紅

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）、曹永廉、麥美恩、朱智賢、黃子恆、馬貫東、徐榮、江嘉敏昨日到鑽石山宣傳無綫賀歲劇《黃金萬両》。家燕姐表示大年初一已收到驚喜，1歲半乖孫學識用普通話拜年講恭賀說話，非常可愛，並透露過年期間，她晚晚坐在電視前捧場，皆因多年沒拍劇，想看看效果和反應，知道好多朋友和粉絲都睇得開心，此劇亦帶挈接雲頂登台騷，3月率領同劇幾名演員出發，家燕姐笑說：「我們要組團Whitepink跳舞，最近叫他們練好十字步。」

提到與李成昌劇中有接吻戲，家燕姐笑說：「古裝不多拍kiss戲，以我呢個年紀拍kiss鏡頭更少，李成昌說可以就我，激烈又得、蜻蜓點水又得。其實我內心想激烈嘅……但不知觀眾想法如何，我們拍了幾次，不知導演點剪，都幾好玩。（蜻蜓點水式？）又唔止一點嘅。」她回想幾十年沒拍親熱戲，對上一次親熱對象是曾江和黎小田，「今次拍攝時，我都有點怕醜，個心卜卜跳，雖然我年紀大，但有顆少女心，想不到自己會面紅，導演問我是否塗了胭脂」。問到拍接吻鏡頭有否要求清場，家燕姐說：「沒有，又不是拍做愛，如果拍做愛，都要考慮一下，如果搞笑，觀眾又睇得開心會考慮下。」提到有網民稱家燕是第一代兔女郎，她說：「我是第一代，第二代是夏蕙姨（黃夏蕙），早前在美國遇到夏蕙姨，她說在三藩市黃大仙廟上頭炷香，會扮兔女郎，好似造型好性感。（你會不會再扮？）我要想一想，等我條腰變幼啲先。」

麥美恩催朱智賢結婚

麥美恩由年三十倒數騷做到新正頭，沒有收爐，透露有抽時間陪外地回港的父母過節，前幾年留家抗疫，故今年展開報復式拜年，利市收入不俗，問到有沒有被長輩催婚？她笑言：「冇，因為傳媒經常問，所以親友上網睇新聞就知。」她即「射波」給年齡比她大的朱智賢，稱論資排輩應該先讓對方結婚。

朱智賢稱現階段事業心重，問男友謝東閔有否跟她的父母拜年？她說：「拜年向來都有，結婚就順其自然，我要驚喜，沒驚喜不嫁。」麥美恩自認了解謝東閔性格，難有驚喜給朱智賢，並自薦，「我幫你安排驚喜，年初七套劇大結局搞盆菜宴啦，謝東閔不難約」。麥美恩稱感情未有着落，會把握下周飛往韓國工作物色對象，「盡力找個Oppa，不過要執一執個樣，執到好似Blackpink的Lisa。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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