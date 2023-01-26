期待再演反派 熊黛林愈奸愈有滿足感

【明報專訊】 熊黛林（Lynn）去年在內地拍劇和電影，連續4個月沒有回港，她認為農曆新年是一家團圓的重要節日，必須陪家人過節，「每年都是奶奶一早辦好年貨，我就為孖女買新衫。原本打算一家去外地旅行度歲，因為兩女就快5歲，自出世後從未搭過飛機，想帶她們去日本玩。可惜見疫情未太穩定，所以都是等天氣回暖才飛」。Lynn感激丈夫一直背後默默支持，從沒投訴，讓她繼續做幕前工作，有動力保持最佳狀態。去年勤力工作，她除了買禮物獎勵自己和家人，亦準備了大利市送母親過年以表孝心。

談到兔年大計，一早宣布封肚的Lynn沒有期望再做兔媽媽，「當年我生孖女已算高齡，如果再生，最擔心生完好難收身，而且調理身體都花了幾年時間。現在孖女在家日日都好嘈，老公知我照顧她們辛苦，所以沒有要求再生小朋友」。

Lynn在去年播出的無綫劇《家族榮耀》飾演性格直率、善妒、罵人歇斯底里的馬家大少奶，讓觀眾留下印象。雖然過足戲癮，但Lynn認為未夠奸，希望今年在香港拍劇和電影，最想挑戰演終極反派，笑言演得愈奸愈有滿足感，為角色不介意觀眾對她又愛又恨。

場地提供：China Tang Landmark

化妝：Ivan Lee

髮型：Derrick Ng@W workshop

服裝：Ralph Lauren

鮮花擺設：八拾花火

記者：林蘊兒