【開箱】《芳寸之地》 日本庫爾德難民的文化認同

模特兒嵐莉菜首次拍電影即在《芳寸之地》擔正演薩莉婭，片中扮演其父及弟妹的，現實中正是嵐莉菜的家人，所以吃拉麵的一幕，拍出在日難民艱苦中的溫馨片刻，感覺自然又真實。

【明報專訊】日本影視大多給觀眾留下浪漫印象，要不像《First Love初戀》般唯美，不然就是動畫電影《The First Slam Dunk》的熱血，較少像上周四開畫的《芳寸之地》，提及日本較少人關注的角落：在日庫爾德難民的處境，最諷刺的是，女主角外形如演藝界偶像般精緻，能說流利日語，跟同學相處愉快，依然被視為「異人」，即使她心裏支持日本國家隊，電影告訴觀眾，身分認同不是靠個人主觀意願就能達成。

嵐莉菜首次擔正

《芳寸之地》講述高中生薩莉婭是在日庫爾德族難民，跟父親、弟妹居住在埼玉縣，本來尚算安穩的生活，卻因難民庇護申請被拒而突然結束，一家人陷入進退兩難境地。薩莉婭青澀的愛戀悄然萌芽，忐忑心情轉化成炙熱請求，只想在日本過平凡生活。《芳》片導演川和田惠真初次自編自導，便入選去年的柏林影展，導演透過兩年多資料蒐集及多不勝數的訪談，以鏡頭細訴在日難民的困境，還有身分認同到底是什麼回事。

導演川和田惠真是英日混血兒，大概一張並不純粹的大和臉孔，在成長過程中遭遇挫折，不免對難民多一分關懷。片中扮演薩莉婭的嵐莉菜首次主演電影，本身擁有伊朗、伊拉克、德國、日本、俄羅斯血統，在日本出生及長大，無論身形及臉孔都是偶像材料，並成為日本時尚雜誌《ViVi》的專屬模特兒，有「日本Lisa」（Blackpink成員）之稱。川和田惠真稱試鏡時不單純考慮演員外形，嵐莉菜對身分認同的疑惑，才是讓她雀屏中選的主因。此片無論導演或主角都在日本土生土長，卻因外貌遭遇「你從哪裏來」的疑問。片中一幕講述薩莉婭在便利店兼職，有顧客稱讚她外貌精緻如娃娃，還能說流利日語，掌聲中夾雜不可思議；問薩莉婭國籍，她謊稱來自德國，隱瞞自己的真正身分。

片中講述薩莉婭在日本居住10年，由最初長相與同學迥異，加上不諳日語，而遭受欺凌；到完全掌握語言，融入學校社群，甚至能在便利店兼職，夢想考入大學，將來成為小學老師。雖然父親總是希望她勿忘庫爾德族的身分，甚至安排了同族通婚，但薩莉婭戀上便利店的同事聰太。兩小無猜互訴理想，聰太希望往藝術方面發展，到大阪升學；漸漸熟絡後，薩莉婭自揭庫爾德難民身分，坦言遭駁回庇護申請，他們一家甚至遭限制自由，不能工作之外，所居住的埼玉縣跟東京都僅一河之隔，也不能通過。有一幕兩人約會後回家，就在寫有東京與埼玉的路牌留下掌印，只是沒幾天路牌已回復原貌，還警告不可塗鴉，象徵薩莉婭始終難以踰矩。薩莉婭跟弟妹帶聰太到郊外地區，稱父親每年都會一家人到那裏釣魚，說那是最近似家鄉的地方，而父親總收集石頭，也發現跟家鄉的其實沒兩樣。

沒有答案的結局

《芳寸之地》透過薩莉婭一家的遭遇，揭示日本政策造成難民與當地人之間的鴻溝。薩莉婭跟弟妹在日本長大，融入當地文化，吃拉麵的一幕，或許是這家人在日本最歡欣的回憶。薩莉婭到聰太家中作客，聰太媽媽與她本來相處愉快，但當得悉薩莉婭的難民身分，態度即時改變，不但要求便利店辭退她，還希望薩莉婭跟聰太不要再來往。另一方面，薩莉婭爸爸由於被逮到非法工作遭監禁，而且不能保釋。三子女未成年，也得不到照顧，薩莉婭還要為繳付房租而煩惱，受同學影響，下海「援交」陪中年大叔唱K掙錢，險遭性侵。薩莉婭父親最後決定返回故鄉，既因為知道自己離開，可讓子女在日本得到庇護；向女兒的解釋卻是，希望回鄉陪伴葬在橄欖樹下的亡妻。這一刻薩莉婭心情很矛盾，應該為自己能留在日本而高興，還是父親回到故鄉必遭逢劫難而難過？此片沒有肯定的答案，成為開放式結局。

上映日期：1月19日