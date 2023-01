next

【明報專訊】盧瀚霆(Anson Lo)建立服裝品牌「ALLOVER」,將於今日中午開放預訂。他解釋品牌是「AL LOVER」的密碼,「由最初構思這個品牌開始,便認定以『愛』為主軸。在我心目中,時裝並沒有一個特定潮流,只要你對任何一種穿搭形式有足夠熱愛,那種穿搭就是你自己的潮流。所以在我的品牌裏,『愛』這元素是最關鍵」。

Anson Lo擔任模特兒,穿了6件衫,試穿牛仔褸時忍不住說「黐線」,因為好靚,稱父母也很喜歡,並透露心形圖案由他設計,有「Spread the love over the world」意思。

Anson Lo在YouTube頻道上載「帶你去工作」短片,分享品牌的籌備過程,還大爆幕後團隊原來是古巨基(基仔)和太太Lorraine。基仔2009年已成立設計公司,並曾開設服裝店,近年轉型為網店。當Anson Lo進入工作室,便介紹他的團隊有基仔和Lorraine,「大家surprise,呢個就係我團隊的所有人」。然後跟基仔擁抱,又叫古太望鏡頭,一向低調的古太叫Anson Lo先醫肚,他笑言:「佢(古太)真係好緊張,完全唔理我。」

